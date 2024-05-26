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5 طرق.. لخفض مستوى حمض اليوريك

5 طرق.. لخفض مستوى حمض اليوريك
27 مايو 2024 01:42

ترجمة: عزة يوسف

حمض اليوريك ينتج عن الأطعمة الغنية بالبرونينات التي تحتوي على مادة البيورينات التي تؤدي إلى زيادة نسبة حمض اليوريك في الدم، كما أن التراكم المفرط لحمض اليوريك يتسبب في مشاكل صحية وأمراض، منها النقرس وحصوات الكلى، وهنا نذكر بعض الطرق الفعّالة لخفض مستوى حمض اليوريك، كما ذكرها موقع جريدة «Times of India» الهندية، ومنها:
الأطعمة
يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحم الأحمر إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك؛ لذا عليك تناول الأطعمة المنخفضة البيورين، مثل العديد من الفواكه، وأيضاً الخضراوات، مثل الفلفل الحلو والخيار والجزر والخضراوات الورقية، إضافة إلى منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب والجبن واللبن الرائب.
المشروبات
ربط العلماء شراب الذرة عالي الفركتوز الموجود في الكثير من المشروبات السكرية بارتفاع مستويات حمض اليوريك، ويمكنك استبدال تلك المشروبات بالماء وعصائر الفاكهة الطبيعية وشاي الأعشاب.
الوزن
تنتج الخلايا الدهنية حمض اليوريك بمستوى أعلى من الخلايا العضلية، كما أن زيادة الوزن تجعل من الصعب على الكلى التخلص من حمض اليوريك بكفاءة.
الألياف
تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على امتصاص حمض اليوريك الزائد من مجرى الدم، وهي توجد في الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.
الأنسولين
يؤدي ارتفاع مستوى الأنسولين في الجسم إلى زيادة حمض اليوريك؛ لذا فمن الضروري الحفاظ على مستوياته الصحية في الدم عن طريق تجنب الأطعمة المليئة بالنشويات والسكريات التي ترفع سكر الدم.

الدماغ
اللحوم الحمراء
الفواكه
الخضراوات
الألبان
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