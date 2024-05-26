بروس يرجئ حفله بسبب «فقدان صوته»

باريس (أ ف ب)

أرجئت حفلة بروس سبرينغستين التي كانت مقرّرة، أمس الأول، في مرسيليا بجنوب فرنسا، وهي الوحيدة ضمن جولته الأوروبية، «بسبب فقدان مغني الروك الأميركي صوته»، وفق ما أعلنت الشركة المنظمة للحدث على منصة «إكس».

أوضحت شركة «جيرار بروو بروداكشنز» على «إكس»: «بسبب فقدان الصوت وبناء على تعليمات طبية، لن يتمكن بروس سبرينغستين من الغناء والصعود على المسرح هذا المساء.. الحفلة الموسيقية التي كانت مقررة في (أورانج فيلودروم) في مرسيليا أرجئت للأسف إلى موعد لاحق»، وستكون تذاكر الحفلة الموسيقية صالحة لموعد جديد لم يُحدد بعد، فيما ستعاد الأموال للأشخاص الذين يرغبون في استرجاعها.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة «لا بروفانس» المحلية، حضور العديد من محبي سبرينغستين إلى الصالة التي تتسع لـ60 ألف شخص، قبل ساعات من انطلاق الحفلة التي أرجئت.

قرحة معدة

كان المغني الأميركي البالغ 74 عاماً، أعلن في سبتمبر الماضي إرجاء حفلاته المقررة في الولايات المتحدة إلى عام 2024، من أجل «التعافي من قرحة في المعدة».