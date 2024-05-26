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الترفيه

العبّادي.. من المؤثرات البصرية إلى الإخراج السينمائي

محمد العبادي خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم (الصور من المصدر)
27 مايو 2024 01:43

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
بعدما حقق صدى لافتاً في صناعة الأفلام القصيرة، وحصد جوائز دولية في مهرجاني «تورنتو السينمائي الدولي» بكندا، و«سيدني السينمائي» بأستراليا عن فيلميه القصيرين «دروب الأضواء» 2018، و«كنز المتاهة» 2021، يخوض المخرج الإماراتي الشاب محمد العبّادي أولى تجاربه الإخراجية في عالم الأفلام الروائية الطويلة، بفيلم «مَالك صَلاح»، الذي من المقرر أن ينافس به في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام.
«مَالك صَلاح» فيلم إماراتي خليجي مصري مشترك، سيناريو وحوار شريف عادل، وبطولة إبراهيم المريسي ويحيى إبراهيم وأحمد خشبة ومصطفى بسيط ونيرمين ماهر.

اجتماعي كوميدي
أوضح العبّادي أن قصة الفيلم تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول «مالك صلاح» الذي تنقلب حياته رأساً على عقب يوم زفافه، خصوصاً بعدما أصيب جده برصاصة طائشة، تم إطلاقها احتفالاً بزواجه، ليقرر تأجيل عرسه والسفر إلى مصر لعلاج جده، فيمر بالعديد من المواقف الكوميدية خلال رحلته، منوهاً بأن العمل يسلط الضوء على بعض الظواهر والطقوس السلبية التي لا تزال تمارس حتى الآن في الأعراس، بحجة الفرح والسرور.
تحدٍّ كبير
اعتبر العبّادي أن «مَالك صَلاح» بمثابة تحدٍّ كبير بالنسبة له، بعد مشاركات عديدة في أفلام سابقة، في مجال المؤثرات البصرية، وقال: بداياتي كانت في المؤثرات البصرية في الأفلام، وكان فيلم «هجولة» مع المنتج علي المرزوقي انطلاقتي في هذا المجال، ومن بعدها دخلت عالم المونتاج، وعملت مخرجاً منفذاً في فيلم «العم ناجي» مع المخرج أحمد زين، الذي أعطاني الفرصة الحقيقية لدخول عالم الإخراج، حيث تعلمت واستفدت الكثير، وصقلت موهبتي من خلال خوضي تجارب إبداعية مختلفة، حتى قررت دخول مجال إخراج صناعة الأفلام القصيرة، والتي حصلت من خلالها على إشادات صناع السينما، وشاركت من خلالها في مهرجانات سينمائية محلية ودولية.
وتابع: وبحكم علاقتي الوطيدة مع الممثل إبراهيم المريسي، فهو من شجعني على خوض تجربة إخراج أول أفلامي الطويلة في «مَالك صَلاح»، خصوصاً بعدما قرأنا السيناريو الخاص بالفيلم، ولأنه يعرف إمكاناتي في هذا المجال، ومن خلال تعاون سابق في جزأي «العم ناجي»، اقترح عليّ خوض التجربة.

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شباك التذاكر
رغم أن الفيلم التجاري يعتمد نجاحه في الأساس على شباك التذاكر، إلا أن العبّادي أوضح أنه لا يسعى وراء الربح المادي، على قدر ما يريد تقديم عمل مختلف في الصناعة السينمائية الإماراتية، وتنفيذ أفلام بمعايير فنية وتقنية، ومضمون جاد يطرح قضايا ورسائل مجتمعية هادفة، وتنال رواجاً محلياً وانتشاراً عربياً وعالمياً من خلال مشاركتها في المهرجانات السينمائية.
إثراء الساحة الفنية
يرى المخرج الإماراتي محمد العبّادي أن المشهد السينمائي في الإمارات يشهد تطوراً من ناحية تنفيذ نوعيات مختلفة من الأفلام، التي حققت المنافسة وجذبت الجمهور لصالات السينما، مشدداً على أهمية اكتشاف المواهب في مجالات مختلفة في صناعة الأفلام، من إخراج وكتابة وتمثيل، لإثراء الساحة الفنية. 
«مالك دخل»
لفت محمد العبّادي إلى اسم الفيلم، وقال إنه يعني باللهجة المحلية «مالك دخل» أو «ليس من شأنك»، وفي الوقت نفسه هو اسم بطل الفيلم «مالك صلاح»، موضحاً أنه تم تصويره في 3 بلدان مختلفة، هي الإمارات واليمن ومصر.

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