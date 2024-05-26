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فول الصويا «جديد» سريع النضوج

فول الصويا «جديد» سريع النضوج
27 مايو 2024 01:42

موسكو (وام)

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توصل علماء جامعة فورونيج للعلوم الزراعية في روسيا، بالتعاون مع علماء معهد علم الوراثة والخلايا التابع لأكاديمية العلوم البيلاروسية، إلى صنف جديد من فول الصويا، سريع النضوج وغني بالبروتين.وذكرت الدكتورة تاتيانا فاشينكو، من جامعة فورونيج، أن الصنف الجديد الذي أطلق عليه اسم «فاسيليسا» سريع النضوج وتصل إنتاجيته إلى 2.9 طن للهكتار الواحد، وتتجاوز نسبة البروتين فيه 40%.
وقالت، إن العمل للحصول على هذا الصنف من فول الصويا استغرق نحو عشر سنوات، مشيرة إلى أنه يحقق عند زراعته بصورة صحيحة، ربحا أعلى بنسبة 25%.

روسيا
فول الصويا
البروتين
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