قمر اصطناعي يستكشف تأثير السحب على المناخ

باريس (أ ف ب)

ينطلق القمر الاصطناعي «إيرث كير» غداً من قاعدة فاندرنبرغ في ولاية كاليفورنيا الأميركية بصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبايس إكس» في مهمة لتحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه السحب في مكافحة تغير المناخ. ويدور القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه طنّين على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق الأرض لمدة ثلاث سنوات، لإعطاء صورة كاملة عن السحب، في مهمة تنفذها وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء اليابانية «جاكسا».

«ناسا» تراقب «حرارة القطبين»

انطلق، السبت، من نيوزيلندا، قمر اصطناعي صغير تابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يهدف إلى قياس انبعاث الحرارة في الفضاء بالتفصيل، عبر أقطاب الأرض، وذلك للمرة الأولى. وتتيح هذه المهمة التي تسمى «بريفاير»، تحسين توقعات العلماء المتعلقة بالتغير المناخي. وأُطلق القمر الاصطناعي الصغير، بواسطة صاروخ «إلكترون» من تصنيع شركة «روكيت لاب»، وستتولى الشركة نفسها إطلاق قمر اصطناعي مماثل لاحقاً، وسيجري القمران قياسات بالأشعة تحت الحمراء البعيدة فوق القطبين الشمالي والجنوبي، لتحديد كمية الحرارة المنبعثة في الفضاء بشكل مباشر، للمرة الأولى.