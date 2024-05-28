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«أمنية» تفاجئ الطفلة سلامة بالألعاب

«أمنية» تفاجئ الطفلة سلامة بالألعاب
28 مايو 2024 12:11

أبوظبي (الاتحاد)
حرصت مؤسسة «تحقيق أمنية» على إسعاد قلب الطفلة سلامة (7 سنوات)، وتحقيق أمنيتها في الحصول على ألعاب الحديقة داخل منزل عائلتها، وسارعت لتحويل رغبة سلامة إلى مُفاجأة سعيدة، حيث تم تركيب وحدة ألعاب الحديقة في المنزل عند وجود سلامة في المدرسة. وعند عودتها، كانت ملامح السعادة التي ارتسمت على وجهها بعد اكتشافها وجود منطقة اللعب الجديدة.
وشكر هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» للشخصيات المجتمعية التي تسارع إلى الالتزام بمسؤولياتها في دعم المجتمع المحلي، وإبراز قيم الخير والعطاء التي تتميّز بها دولة الإمارات، والتي تسهم في إنجاز استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة، وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى من ذوي الأمراض المستعصية.
وقال: «الأمنية ليست مُجرد هدية أو لعبة نقدّمها لأطفالنا، إنها عالم خيالي من الفرح يحمل في داخله الكثير من الدعم النفسي للطفل المريض، ليساعده على رؤية الجانب المشرق من الحياة».
وبدورها عبّرت سلامة عن امتنانها للمؤسسة قائلة: «شكراً لكم من القلب، لقد تحقّقت أمنيتي، وأصبحت أملك ملاذاً رائعاً للمغامرة والسعادة، سوف يحمل لي ذكريات الفرح مع إخوتي». 

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