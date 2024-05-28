الثلاثاء 28 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الحلاني يغني «الدحية» باللهجة الأردنية

الحلاني
28 مايو 2024 18:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يُشارك في عمومية اتحاد غرب آسيا
مانشيني يُعيد الغنّام إلى قائمة السعودية

أطلق الفنان عاصي الحلاني، أحدث أعماله الغنائية باللهجة الأردنية بعنوان «الدحية»، والتي تنتمي إلى الفلكلور الأردني، من كلمات الشاعر رامي اليوسف، وألحان وتوزيع طوني سابا، ومن المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في وادي رم جنوب الأردن.
تُعتبر «الدحية» قالباً غنائياً أصيلاً من قوالب الغناء البدوي المتوارثة في الأردن، وتتميز بمكانتها المرموقة، من حيث انتشارها على المستوى الشعبي، لتكون ضمن اهتمامات غالبية النجوم العرب في تقديم هذا اللون برؤية موسيقية تتناسب مع كافة الأذواق.
ويأتي إطلاق الأغنية في فصل الصيف لكون هذه الفترة مرتبطة بالإجازات والعطلات، حيث يكون الوقت مناسباً لاجتماع الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن ثم الاحتفال بالزواج وإقامة طقوسهم السعيدة المختلفة.
وقد تم طرح «الدحية» عبر القناة الرسمية للفنان عاصي الحلاني على موقع «اليوتيوب»، وعلى كافة الإذاعات العربية وكافة المتاجر الموسيقية.

الأردن
عاصي الحلاني
نجوم الغناء
آخر الأخبار
عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني
الرياضة
عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني
اليوم 21:00
مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024
علوم الدار
مواهب موسيقية إماراتية تتألق إبداعاً في قمة الإعلام العربي 2024
اليوم 20:59
الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية
علوم الدار
الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: منتدى الإعلام العربي منصة ثرية
اليوم 20:55
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 20:43
شعار منتدى الإعلام العربي
علوم الدار
أمام منتدى الإعلام العربي.. وزير الإعلام والثقافة الكويتي يستعرض تجربة بلاده في مجال التطوير الإعلامي
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©