الحلاني يغني «الدحية» باللهجة الأردنية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الفنان عاصي الحلاني، أحدث أعماله الغنائية باللهجة الأردنية بعنوان «الدحية»، والتي تنتمي إلى الفلكلور الأردني، من كلمات الشاعر رامي اليوسف، وألحان وتوزيع طوني سابا، ومن المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في وادي رم جنوب الأردن.

تُعتبر «الدحية» قالباً غنائياً أصيلاً من قوالب الغناء البدوي المتوارثة في الأردن، وتتميز بمكانتها المرموقة، من حيث انتشارها على المستوى الشعبي، لتكون ضمن اهتمامات غالبية النجوم العرب في تقديم هذا اللون برؤية موسيقية تتناسب مع كافة الأذواق.

ويأتي إطلاق الأغنية في فصل الصيف لكون هذه الفترة مرتبطة بالإجازات والعطلات، حيث يكون الوقت مناسباً لاجتماع الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن ثم الاحتفال بالزواج وإقامة طقوسهم السعيدة المختلفة.

وقد تم طرح «الدحية» عبر القناة الرسمية للفنان عاصي الحلاني على موقع «اليوتيوب»، وعلى كافة الإذاعات العربية وكافة المتاجر الموسيقية.