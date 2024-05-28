مشاركة إماراتية متميزة بـ«الخليج للإذاعة والتلفزيون» بالبحرين

أبوظبي (الاتحاد) تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي ينظمها جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين، في الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري بوفد رسمي رفيع المستوى، برئاسة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.

وتشارك دولة الإمارات بجناح يشرف على تنظيمه مجلس الإمارات للإعلام تحت عنوان «إعلام دولة الإمارات»، ويضم تحت مظلته مجموعة من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية الوطنية، مثل شبكة أبوظبي للإعلام، ودبي للإعلام، ومدينة الشارقة الإعلامية «شمس»، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وشبكة الإذاعة العربية، وأكاديمية الإعلام الجديد. منصة مثالية قالت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام «نحرص، من خلال مشاركتنا في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، على تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة، كما نستهدف إبراز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام في دولة الإمارات، إضافة إلى التركيز على المستوى المتقدم والمتطور الذي وصلت إليه أعمالنا الإذاعية والتلفزيونية»وأضافت السويدي «تتماشى مشاركتنا في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون مع استراتيجية مجلس الإمارات للإعلام الهادفة على تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الخليجية».

وأكدت السويدي أن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون منصة مثالية لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها صناعة الإعلام في الدولة من بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، ومواهب مبدعة، وإنتاج إعلامي متميز. محتوى هادف قال راشد حميد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام «إن ترشح الأعمال الفنية والدرامية الحصرية لدى شبكة أبوظبي للإعلام لجائزة الدانة للدراما، ومشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، تعتبر بمثابة محطة تميز جديدة واستثنائية في قطاع الإنتاج التلفزيوني الإماراتي والعربي، فضلاً عن أهمية هذا الحدث الذي يحتفي بالإبداع الإعلامي، ويحفز المبدعين نحو مواصلة العمل وفق أعلى مستويات الاحتراف والتميز».وأوضح القبيسي «نجحت الأعمال الأصلية والحصرية التابعة للشبكة في الوصول إلى شريحة عريضة من الجمهور المحلي والعربي؛ وذلك بالنظر إلى طبيعة المحتوى والنصوص التي تم اختيارها وإنتاجها، بما ينسجم مع استراتيجية شبكة أبوظبي للإعلام التي تركز على تقديم محتوى ترفيهي وهادف يراعي اهتمامات الجمهور وتفضيلاتهم على اختلاف فئاتهم، وهو ما يسلط الضوء اليوم على مشاركتنا في هذا المحفل الإعلامي والفني المتميز، والذي رسخ حضوره لأكثر من 15 عاماً باعتباره منبراً للإبداع ومنصة انطلاق أساسها التميز».



تجارب نوعية

فيما أكد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، أن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يمثل واحداً من أفضل ملتقيات الإبداع الإعلامي في المنطقة؛ بفضل مساهماته في توحيد الرؤى الإعلامية، ودعم التميز في قطاع الإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى حرص «دبي للإعلام» على المشاركة في المهرجان الذي يمثل نافذة للتواصل، وتبادل الخبرات بين العاملين في قطاع الإعلام على مستوى المنطقة. وقال «يُعد مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون من أعرق التجمعات الإعلامية التي ينظمها جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، حيث يمثل مساحة واسعة لإبراز الإنجازات الفنية والتقنية التي يشهدها الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في الخليج والمنطقة العربية، ما يساهم في توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية، كما يتيح المجال أمامنا للاطلاع على تجارب نوعية وجديدة في قطاع الإذاعة والتلفزيون، وعقد شراكات جديدة مع شركات الإنتاج». تبادل الأفكار قال د. خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، إن مشاركة شمس في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون تأتي نظراً لأهمية المهرجان، باعتباره أحد أعرق الملتقيات العربية، فضلاً عن كونه نافذة للتواصل من خلال تبادل الأفكار والخبرات للعاملين في مجال الإعلام، مشيراً إلى أن «شمس» تستعرض خلال المهرجان الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة ممثلة في المناطق الحرة، باعتبارها بيئة حاضنة للمستثمرين وداعمة لريادة الأعمال في هذا القطاع. وأكدا المدفع أن هناك العديد من المشروعات الإعلامية التي تميزت بها شمس وتود المشاركة بها في هذا العرس الإعلامي الخليجي، منها مشروع الرسوم المتحركة «صحتي تاج»، الذي يسلط الضوء على دور الكريات الحمراء والبيضاء في الجسم، وهذا المسلسل الكرتوني موجه للأطفال، ويتواصل معهم بطريقة بسيطة وممتعة. وكذلك مشروع غرفة الكتابة «حكاية»، وهي المبادرة التي أطلقتها شمس لاكتشاف المواهب، ومنحها الفرصة لتطوير مهاراتها في كتابة السيناريو، والتي وسوف نقوم بعرض أربعة نصوص خلال المهرجان ومحاولة اكتشاف مواهب جديدة للاستفادة من غرفة الكتابة. ثراء الإنتاج أشار ناصر محمد حميد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى أن مشاركة «الهيئة» تأتي في إطار إبراز الأعمال التلفزيونية والإذاعية التي تقدمها القنوات لمشاهديها ومتابعيها، مما يعكس الإثراء الإنتاجي الإعلامي المحلي الذي تتمتع به الدولة من تنوع برامجها وأعمالها الإذاعية والتلفزيونية ذات الصبغة المحلية في الطرح والإنتاج والإخراج وتطوير الكوادر الوطنية والاهتمام بالمحتوى.

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أن المهرجان فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار والآراء بين الإعلاميين والاطلاع على آخر التجارب الإعلامية والأعمال الإذاعية والتلفزيونية، وللوقوف على أفضل الاستراتيجيات والخطط البرامجية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

تعزيز التواصل

أكد مدير عام شبكة الإذاعة العربية محمود الرشيد، أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز مكانة الثقافة والإعلام الإماراتي لكونه جزءاً رئيساً من الهوية الوطنية الإماراتية، وتماشياً مع رسالتها الإعلامية الداعمة للمشروع الحضاري لدولة الإمارات، ولما تلعبه وسائل الإعلام الرسمية والإعلام الرقمي المواكب له في نقل المعرفة والثقافة والمعلومة والترفيه وتعزيز التواصل بين الشعوب. وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد «تهدف مشاركتنا بمنصة ضمن جناح مجلس الإمارات للإعلام في مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون، إلى استعراض تجربتنا في مجال الإعلام الجديد أمام المشاركين والزوار في أحد أهم المهرجانات الخليجية التي تحتفي بإبداع الطاقات الشبابية».