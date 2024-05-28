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«تشانغدوك».. تاريخ كوريا «الأخضر»

«تشانغدوك».. تاريخ كوريا «الأخضر»
29 مايو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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قصر تشانغدوك التاريخي في سيؤول، الذي تجول فيه، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقوم حالياً بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة، يعتبر أحد أهم المعالم السياحية التاريخية في كوريا، وأضيف إلى قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو» في 1997، ووصفته لجنة «اليونسكو» بأنه «مثال مذهل لهندسة قصور الشرق الأقصى المعمارية وتصميم الحدائق»، ويعتبر استثناءً لأن المباني «دمجت وتجانست مع البيئة الطبيعية»، وتكيفت مع التضاريس واحتفظت بالغطاء الشجري الأصلي. وتبلغ  مساحة الحديقة الخلفية للقصر 78 فداناً، وتضم بركة لوتس، وأجنحة، ومروجاً خضراء، وأشجاراً، وزهوراً، ويوجد بها نحو 26 ألف عينة من مئة نوع مختلف من الأشجار، بعضها عمره أكثر من 300 سنة.

سيؤول
الإمارات
كوريا
محمد بن زايد
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