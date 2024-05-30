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روبوتات تخوض مباراة كرة في معرض للذكاء الاصطناعي

روبوتات تخوض مباراة كرة في معرض للذكاء الاصطناعي
30 مايو 2024 20:38

خاض فريقان من الروبوتات، مباراة في ملعب اصطناعي صغير لكرة قدم، اليوم الخميس، ضمن قمة في مدينة جنيف عن الذكاء الاصطناعي تستعرض الاستخدامات واسعة النطاق لهذه لتكنولوجيا.
وقال المنظمون إن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام تظهر الطرق التي يمكن بها تحسين حياة الناس أو حتى تغييرها تماما من خلال هذه التكنولوجيا.

وأوضح توماس لامانوسكاس نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، الذي نظم الحدث "أحيانا نظن أن الذكاء الاصطناعي شيء كبير".
وأضاف "في الوقت نفسه، يمكن دمج الذكاء الاصطناعي في العديد من الأمور في الحياة اليومية... سواء في مجال التنبؤ بالفيضانات، أو إدارة الكوارث، أو أنظمة الإنذار المبكر، أو الزراعة، أو الصحة. (يمكن استخدامه) في جميع المجالات".

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تضمنت المعروضات أطرافا صناعية يمكنها التعرف على سلوك المستخدم والتكيف مع نشاط العضلات، وكذلك أجهزة تساعد المكفوفين على تجنب العقبات في الشارع، وقططا وكلابا آلية تعمل كمرافقين.
والروبوتات التي تلعب كرة القدم من صنع مجموعة من طلاب جامعة إي.تي.إتش في مدينة زوريخ السويسرية.

كان الفريقان يركلان الكرة ويمررانها ويتتبعانها بناء على مدخلات من أجهزة استشعار.
وقال يان نيكو زايتش، المشرف العلمي على المشروع "يتيح المشروع لطلابنا الجامعيين وطلاب الدراسات العليا فرصة تكوين خبرة على منصة آلية كاملة".
وأضاف "إنها منصة لاختبار الخوارزميات التي يمكن استخدامها في العالم الحقيقي لاحقا".

المصدر: آ ف ب
جنيف
الذكاء الاصطناعي
ربوت آلي
كرة القدم
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