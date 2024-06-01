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إلغاء إطلاق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء لمركبة "بوينغ"

مركبة ستارلاينر جاهزة للإقلاع
1 يونيو 2024 22:15

ألغيت عملية إطلاق مركبة "ستارلاينر" الفضائية من "بوينغ"، اليوم السبت، قبل أقل من أربع دقائق على وقت الإطلاق بسبب مشكلة تقنية لم تتضح على الفور وفق ما أعلن المعلقون خلال البث المباشر لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وهذه المرة الثانية خلال شهر التي تؤجل فيها عملية إطلاق هذه المهمة التي من شأنها السماح ل"ستارلاينر" بنقل رواد "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى.
كان من المقرر أن تُقلع المركبة، اليوم السبت عند الساعة 12,25 من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية (16,25 ت غ).
وأخذ بوتش ويلمور وسوني وليامز عضوا طاقم "ستارلاينر"، رائدا الفضاء المخضرمان التابعان لوكالة ناسا، صباح السبت، موقعيهما في كبسولة "ستارلاينر".
وقبل عشر سنوات، طلبت وكالة ناسا مركبتين جديدتين من شركتي "بوينغ" و"سبايس إكس" الأميركيتين لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.
وبينما تؤدي "سبايس اكس" منذ أربع سنوات دور الناقل إلى الفضاء، واجهت "بوينغ" سلسلة من الانتكاسات أدت إلى سنوات من التأخير.
وبعدما عانت الشركة الأميركية أخيراً مشكلات مرتبطة بالسلامة في طائراتها المدنية، كانت تراهن على سمعتها في هذه المهمة الاختبارية التي يُفترض أن تثبت أنّ مركبتها آمنة، قبل بدء مهامها بشكل منتظم إلى محطة الفضاء الدولية.
وهذه المهمة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى ناسا أيضاً، إذ إن توافر مركبة ثانية كان سيسمح لها بتحسين إدارة أي حالات طارئة قد تقع.
- "تسرّب صغير"
مطلع الشهر الماضي، ألغي إطلاق "ستارلاينر" في اللحظات الأخيرة، بينما كان رائدا الفضاء في موقعهما للانطلاق داخل المركبة، بسبب مشكلة في صمام الصاروخ، جرى إصلاحها لاحقاً.
ورُصد بعد ذلك تسرّب محدود للهيليوم في المركبة. لكن "بوينغ" وناسا قررتا عدم إصلاح هذا العطل لأنّ ذلك يتطلّب فصل "ستارلاينر" عن منصة الإطلاق.
وقال ستيف ستيتش رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة التجارية في ناسا، أمس الجمعة "نعتقد أن بإمكاننا إدارة هذا التسرب، من خلال مراقبته قبل الإقلاع، وحتى في حال ازدياده خلال الرحلة".
وانتكاسة اليوم هي الأحدث في سلسلة مفاجآت غير سارة واجهتها "بوينغ".
في العام 2019، وخلال أول اختبار غير مأهول، لم تتخذ الكبسولة مسارها الصحيح وعادت إلى الأرض من دون بلوغ محطة الفضاء الدولية.
وسنة 2021، عندما كان الصاروخ موجودا على منصة الإطلاق، طرأت أعطال أعاقت عمل صمامات الكبسولة، ما تسبب في تأجيل آخر للمهمة.
ونجحت المركبة أخيرا في الوصول فارغةً إلى محطة الفضاء الدولية في مايو 2022.
ورُصدت مشكلات أخرى لاحقا، خصوصاً في المظلات التي كانت تبطئ الكبسولة خلال عودتها إلى الغلاف الجوي، ما تسبب مرة جديدة في إرجاء الرحلة المأهولة الأولى.
وسبق لبوتش ويلمور (61 عاما) وسوني وليامز (58 عاما) أن زارا محطة الفضاء مرتين، بواسطة مكوك فضائي ثم مركبة روسية من طراز "سويوز".

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المصدر: وكالات
بوينغ
مركبة فضائية
محطة الفضاء الدولية
إلغاء
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