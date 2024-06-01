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الترفيه

نسرين طافش.. «مدونة إلكترونية»

نسرين طافش.. «مدونة إلكترونية»
2 يونيو 2024 01:14

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تنتظر الممثلة السورية نسرين طافش، طرح فيلمها «بنقدّر ظروفك»، خلال الموسم الصيفي، وتجسد فيه شخصية فتاة شعبية تتمتع بالقوة والصلابة، وتتجه إلى عالم المنصات الرقمية وتصبح «مدونة إلكترونية» شهيرة من خلال محتوى بمجال الأطعمة والمشروبات، وتدور الأحداث حول مجموعة من الشباب يسعون إلى تحسين أحوالهم المعيشية، إخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوي، ومي سليم.
وانتهت طافش من تصوير مشاهدها في فيلم «في القلب»، وتجسد خلاله شخصية امرأة خضعت لعملية نقل قلب من سيدة متوفاة، وتنجذب نحو رجل أعمال ثري، وتكتشف أنها تحمل قلب زوجته الراحلة، وتدور أحداثه حول العلاقات الإنسانية، تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل، بطولة خالد سليم، وهالة فاخر.
وعلى الصعيد الدرامي، تواصل نسرين تصوير مسلسل «من دون مقابل»، وتجسد فيه شخصية إعلامية تقدم برنامجاً جماهيرياً ترصد خلاله القضايا السياسية والاجتماعية، وتدور أحداثه حول دور المؤسسات في التصدي للجماعات الإرهابية، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري.

نسرين طافش
مي سليم
أحمد الفيشاوي
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