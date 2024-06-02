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المسبار الصيني يهبط على الجانب البعيد من القمر

المسبار الصيني فوق منصة الإطلاق في مقاطعة هاينان
2 يونيو 2024 09:06

هبط المسبار الصيني غير المأهول "تشانغ آه-6" صباح اليوم الأحد، بنجاح في منطقة الهبوط المحددة في حوض القطب الجنوبي-أيتكين، على الجانب البعيد من القمر، لجمع عينات من التربة والصخور، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلاً عن الهيئة الوطنية الصينية للفضاء.

وستكون هذه المرة، في حال نجاح المهمة، هي الأولى التي يتم فيها جلب عينات التربة والصخور من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض.

وتم إطلاق هذه المهمة في 3 مايو الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تستمر 53 يوماً، ومن المقرر أن تجمع عينات من حوض القطب الجنوبي-أيتكين، وهو فوهة كبيرة على سطح القمر.

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ومن المتوقع أن يتم جلب العينات إلى الأرض في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت الصين إنها تريد إرسال مهمة قمرية مأهولة بحلول عام 2030. وأصبح القمر موضوع اهتمام متجدد للعديد من الدول التي ترتاد الفضاء في السنوات الأخيرة بسبب المواد الخام القيمة التي يعتقد أنه يحتوي عليها.

 

 

المصدر: وكالات
القمر
مسبار فضائي
الصين
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