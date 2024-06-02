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تأجيل أول رحلة تجريبية مأهولة لكبسولة "ستارلاينر"

خلال مؤتمر صحفي حيث تم إلغاء إطلاق مركبة الفضاء "ستارلاينر "
2 يونيو 2024 11:26

 تأجل، إطلاق الكبسولة "ستارلاينر" الفضائية الجديدة التابعة لشركة "بوينغ" في رحلتها التجريبية المأهولة الأولى، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع بسبب مشكلة فنية لم يكشف عنها. 

 

وكانت الكبسولة، وهي مشروع مشترك بين "بوينغ" و"لوكهيد مارتن"، جاهزة للإطلاق من مركز كنيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في فلوريدا على متن الصاروخ "أطلس 5" الذي قدمته شركة "يونايتد لونش ألاينس".ووفقا لمسؤولي المهمة، فقد أطلق كمبيوتر النظام الأرضي، قبل أقل من أربع دقائق من الإقلاع، أمر إلغاء تلقائياً أدى إلى إيقاف العد التنازلي مؤقتاً، لكن لم يتضح حتى الآن سبب إصدار هذا الأمر والمدى الزمني الذي ستستغرقه معالجة المشكلة الأساسية. 

 

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وكانت المحاولة الأولى لشركة بوينغ لإرسال مركبة "ستارلاينر" غير مأهولة إلى محطة الفضاء قد فشلت في عام 2019 بسبب خلل برمجي وهندسي، بينما نجحت المحاولة الثانية في عام 2022، ما مهد الطريق لمحاولة إطلاق أول مهمة تجريبية مأهولة إلى الفضاء.وفي السادس من مايو تقرر تأجيل الرحلة قبل ساعتين فقط من موعد الإطلاق، بسبب خلل في صمام ضغط في الصاروخ أطلس، وهو ما تلاه تأخير إضافي لأسابيع ناجم عن مشكلات هندسية أخرى في المركبة "ستارلاينر" نفسها.

 

المصدر: وام
بوينغ
ناسا
كبسولة الفضاء
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