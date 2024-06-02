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أبوظبي.. رحلة العجائب في «سي وورلد»

أبوظبي.. رحلة العجائب في «سي وورلد»
3 يونيو 2024 01:24

أبوظبي (الاتحاد)
رحلة آسرة لاكتشاف عجائب المحيط ومُشاهدة عروض تعلمية مُشوِّقة للحيوانات البحريّة، والتعرُّف على الحياة البحرية المذهلة بألوانها الخلابة وسلوكياتها المدهشة، نَظَّمَتها أكاديميّة ربدان، ضمن مُبادرة المسؤولية المجتمعية «معاً نزدَهِر»، لأيتام «الهلال الأحمر» الإماراتي في «سي وورلد أبوظبي».

وجاءت الفعاليّة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و«سي وورلد أبوظبي»، وبمشاركة 15 طفلاً من الأيتام المُسَجَّلِينَ رسمياً لدى «الهيئة»، من عمر 5 إلى 12 عاماً، وبحضور الأُسَر الحَاضِنَة، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوبِ الأطفال ورَسْمِ الابتسامة على وُجُوههِم.

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وقال سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان: «إن الفعالية تعكس اهتمام الأكاديميّة ببرامج دمج الأيتام في المُجتمع، ودعم جُهودِ الدولة في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعيّ لجميع الفِئات».

سي وورلد أبوظبي
الإمارات
سي وورلد جزيرة ياس
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر الإماراتي
أكاديمية ربدان
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