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مستشار ألمانيا لا يملك سيارة!

المستشار الألماني أولاف شولتس
2 يونيو 2024 20:31

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، عن أسفه لعدم تمكنه من قيادة السيارة بنفسه، إلا في حالات نادرة بسبب عمله.
وخلال منتدى الأعمال في شرق ألمانيا في مدينة باد زاروف بولاية براندنبورج، قال شولتس "أنا مولع بقيادة السيارات".
وأضاف السياسي، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي "أستغل الفرص القليلة التي يمكنني فيها أن أقوم بذلك بنفسي".
وردا على سؤال عما إذا كان سيشتري سيارة كهربائية للاستخدام الشخصي، قال شولتس "لا يوجد لدي سيارة خاصة على الإطلاق".
وألمانيا من أكبر الدول المصنعة للسيارات في العالم.
وأوضح شولتس أنه لا يسمح له الآن إلا بقيادة المركبات المصفحة وأن هذه المركبات لا يمكنها تغطية المسافات اللازم قطعها بالطاقة الكهربائية.
وأردف متوقعا تغير الوضع الحالي في المستقبل "لكن هذا سيحدث".

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