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شيخة الجابري تكتب: من خوّلهم بالوصاية علينا

شيخة الجابري تكتب: من خوّلهم بالوصاية علينا
3 يونيو 2024 01:24

تطلع علينا بين الفينة والأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددّة وجوهٌ تسمي نفسها مؤثرين أو أصحاب محتوى، ولا أدري والله كيف لهم أن يؤثروا في الآخرين، وكيف أصبحوا أوصياء على المجتمعات وبيوت بعضهم من زجاج، ولبعضهم ماضٍ ومواقف وسلوكيات معروفة للكثيرين، وإذا بهم وفي غفلة من الزمن وقد أصبحوا حكماء وفلاسفة، وأطباء، ومنظّرين وأصحاب رأي، وفوق ذلك أوصياء على الناس يضعونهم أمام خيارات يُشعرونهم بأهميتها وفي نهاية الأمر لا تعدو أن تكون وسيلة للربح المادي لا أكثر.
كثيراً ما كنتُ أقول «الله يسامح اللي اخترع السشوار، والميكب وكريم التبييض» واليوم أقول «الله يسامح اللي طلّع لنا سناب وتيك توك وربعهم» قد ابتلينا جراء كل ذلك بأفراد أصبحوا شئنا أم أبينا مشهورين ويمارسون دور «بيّاعي الكلام، والملابس والعطور، والسح والمالح» وسوقهم ماشي جداً عند البسطاء من الناس الذين يعتبرون صيداً ثميناً لكل أولئك المتسلقين والمنتفعين، والمخادعين، أعني بعضهم لا جُلّهم، حتى لا أتهم بالحمق.
الحاصل في عالمنا اليوم أن هناك خطورة واضحة على الأبناء الذين تُهمل بعض الأسر متابعتهم، أو مراقبتهم فيتركونهم فرائس سهلة لكل طريدة ترمي بشباكها عليهم من خلال تلك الوسائط التي يسمونها اجتماعية وما هي كذلك، المشكلة الأكبر أن الوعي الذي ننشده عند الكبار لا يتوفر لدى الصغار، وعدم وجود مرشد أو قدوة حولهم يجعلهم يقعون في منطقة الخطر التي لا تشعر بها الأسرة إلاّ بعد وقوع المحظور.
من ناحية أخرى، ونتيجة لما ينشره بعض الأفراد من خلال الوسائط المتعددة، يظهر في كل أسرة صديق مقرّب للأبناء، هذا الصديق في بعض الحالات يكون ذا خطورةٍ أشد وأكبر من كل الأخطار المحدقة بهم، ولأن الصاحب ساحب كما يقولون فهنا تقع المشكلة والتحدي الحقيقي الأمر الذي يجب على الأسر أن تلتفت إليه، أن تكون قريبة من أبنائها وأقرانهم، فكم من شاب أو شابة ذهبوا ضحية لثقة في صديق، ومحبة في رفيق مضت به إلى طرق مسدودة، ووعرة، لم يتوقعها أحد نظراً للثقة الزائدة في مثل تلك النوعية من الصداقات.
إننا حينما نتناول هذه الموضوعات بالإضاءة عليها فلأننا نسمع ونشاهد ما تتعرض له بعض الأسر من هزاتٍ عنيفة فقدت فيها أحبّة كانوا غائبين عن متابعتهم، تاركين لهم الحرية كاملة وهم يعلمون خطورة ذلك، فهم شباب وشابات في عمر المراهقة من السهل جداً إعادة تشكيلهم، والتأثير فيهم، والسيطرة على أدمغتهم، وهُنا بيت القصيد.

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