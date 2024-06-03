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تحذيرات من الإفراط في المكملات الغذائية

تحذيرات من الإفراط في المكملات الغذائية
4 يونيو 2024 01:05

ترجمة: عزة يوسف

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حذرت العديد من الدراسات الحديثة من المخاطر المحتملة الناتجة عن الاعتماد المفرط على مكملات البروتين لمدة طويلة، حيث ثبت أن تلك المكملات لا توضح بشكل دقيق محتوى البروتين فيها، مما قد يؤدي إلى استهلاك كميات ضارة من الشوائب والإضافات.
ونصح خبراء التغذية بضرورة التوازن بين المكملات الغذائية والطعام الصحي الطبيعي، مما يعيد إلى أذهاننا المقولة الشهيرة «تناول تفاحة يومياً يبعدك عن الطبيب»، غير أن تناول الكثير من التفاح يعرضك للخطر أيضاً، تماماً كما يفعل تناول المكملات بشكل مفرط.
وقال الخبراء: إن الغذاء الصحي يُكمل المغذيات التي تنقص من الجسم بشكل أفضل، ففي حين أن المكملات الغذائية ملائمة من حيث كونها جرعات مركزة من مكون غذائي معين، إلا أن الطعام الصحي له مزايا متعددة أكثر من المكملات الغذائية، فبالإضافة إلى الألياف والمغذيات النباتية فإن الوجبات الصحية التي تحتوي على الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة توفر مدى واسعاً من المغذيات لا تتمتع به المكملات الغذائية وبذلك التناسق حتى لو كانت تسد نقص مكون معين بشكل سريع.
لذا فالأساس هو الطعام الصحي المتوازن، يضاف إليه المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب إذا لزم الأمر، لتساعد في سد احتياج الجسم لمكون معين بصورة مركزة.

مكملات غذائية
المكملات الغذائية
المكملات
المكملات البروتينية
البروتين
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