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الترفيه

آمنة الهاملي.. تتفنن في تزيين الكيك

الهاملي تصنع الكيك بكفاءة وحرفية (تصوير: مصطفى رضا)
4 يونيو 2024 01:05

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

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الشيف آمنة سالم الهاملي، عشقت الفنون والأعمال اليدوية والتصميم والديكور، منذ صغرها، قادها الشغف بمختلف الفنون إلى صنع الحلويات بطرق بسيطة ومبهرة، وبمذاق جميل ومختلف، تشجيع الأهل والأصدقاء دفعها لتطوير قدراتها في هذا المجال واكتساب مهارات عدة، إلى أن تمكنت وباتت تشارك في المعارض وتقدم دورات تدريبية، حول الكيك المزين بالورود ضمن عروض حية ومباشرة أمام الجمهور في مختلف الفعاليات الخاصة بالطهي. 

مذاق طيّب
عن البدايات، قالت الهاملي إنها كانت تقضي وقتاً طويلاً في المطبخ لإعداد أصناف متنوعة من الكيك، وفي أحد الأيام، فكرت في المشاركة بأحد المعارض بمجموعة من الحلويات المميزة، فلاقت استحسان الناس، فتأكد لها أنها قادرة على الإبداع في صناعة الكيك وتزيينه، والوصول لدرجة عالية من الإتقان، ومن خلال الإقبال المتزايد على منتجها، قررت تطوير نفسها وتنمية مهاراتها للوصول بمنتجاتها إلى درجة عالية من الجودة والمذاق الطيّب. 

دورات احترافية
وتابعت الهاملي «إعجاب الناس بما أقدمه من حلويات، دفعني لتطوير نفسي واحتراف هذا المجال، ولأن منطقتي لم يكن بها ورشات تعليمية خاصة بصناعة بالكيك وتزيينه، تكبدت الكثير من الوقت والجهد من أجل تطوير موهبتي، فبحثت عن دورات احترافية في جميع الاتجاهات، واستفدت من العديد منها خاصة في دبي، واكتسبت مهارات عالية في إعداد وتزيين الكيك، حتى أصبحت مدربة في هذا المجال».

شغف
استطاعت الهاملي أن تضع بصمتها في عالم الكيك للارتقاء بمهنتها، فتمكنت بفضل إبداعاتها من وضع معايير جديدة ومبتكرة لفنون الطهي، وتمهيد الطريق أمام الراغبين في طرق أبواب صناعة الكيك، وأوردت «شاركت في دورات عدة بدبي، وتغلبت على جميع الصعوبات من أجل التعلّم، ومع مرور الوقت كان شغفي يزداد لعالم صناعة وتزيين الكيك، ثم بدأت بتجريب عدة أنواع، لأقدمها لأهلي وصديقاتي، حتى بدأت في الترويج لمشروعي على إنستجرام، ولا زلت أعمل من البيت في منطقة الظفرة، وأحياناً كنت أقوم بإعداد أكثر من 8 كيكات يومياً لتلبية جميع الطلبات، واليوم أصبح بمقدوري إعداد كيكات من 7 طوابق، وبجميع الأنواع والأشكال والأحجام.

ريادة وإبداع
آمنة الهاملي اعتادت على إثارة إعجاب صديقاتها بإبداعاتها المبتكرة في إعداد الكيك، إلا أنها لم تكن تعلم أنها ستؤسس في نهاية المطاف مشروعها الخاص، إذ حازت إبداعاتها في تحضير الكيك المزين بطرق إبداعية، اهتماماً بارزاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التشجيع الذي لاقته من المتابعين، لتجد لنفسها مكانة خاصة في عالم تزيين الكيك بأنواعه.

مصدر إلهام
آمنة الهاملي تمثل مصدر إلهام لزميلاتها من عشاق الطعام، وهي دائماً ما تشجع الشابات على اكتشاف شغفهن بالطعام وتشاركهن باستمرار في برامج الإرشاد وتساعدهن في السير على خطاها، وتعمل جاهدة لوضع بصمتها المميزة على منصة الطهي العالمي، من خلال مزيج من الأساليب المبتكرة والشغف والتفاني واحترام الثقافة والتقاليد، وتضع أسساً راسخة تلهم الجيل القادم من الطهاة ورواد الأعمال في هذا المجال.

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