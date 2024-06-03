«لا نينيا».. هل تصلح ما أفسدته «إل نينيو»؟

جنيف (أ ف ب)

توقعت الأمم المتحدة أن تعيد ظاهرة «لا نينيا» الجوية في وقت لاحق من العام الجاري، الاعتدال لدرجات الحرارة، بعد مستويات حرارة قياسية أججتها ظاهرة «نينيو» المناخية في الأشهر الأخيرة.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن ظاهرة «إل نينيو» 2023/2024، التي ساعدت في ارتفاع درجات الحرارة العالمية وفي الظروف المناخية القاسية في جميع أنحاء العالم، تُظهر علامات على أنها تقترب من نهايتها.

ومن المرجح أن تكون هناك عودة لظروف «لا نينيا» في وقت لاحق من العام الجاري، وفق ما ورد في أحدث نشرة خصصتها المنظمة لهاتين الظاهرتين الطبيعيتين للأرصاد الجوية، اللتين لهما تأثيرات معاكسة تقريباً.