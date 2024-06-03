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منحة لصناع السينما المواطنين

منحة لصناع السينما المواطنين
4 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومؤسسة الشارقة للفنون، صناع السينما الإماراتيين لتقديم مشاريعهم، ضمن برنامج «منحة الأفلام القصيرة» في منصة الشارقة للأفلام.
وتأتي المبادرة بهدف تعزيز السينما الإماراتية المستقلة، عبر تقديم 25.000 درهم لأحد صنّاع الأفلام الإماراتيين من اختيار المؤسستين، وتوفير الفرص المهنية والتجارب الجديدة، بالإضافة للتواصل مع صناع الأفلام التجريبية دولياً.
ويمكن للراغبين التقدم للحصول على المنحة، شريطة ألا تتجاوز مدة الفيلم 50 دقيقة شاملة مقدمته، وإرسال فيديو تعريفي بالفيلم مدته ثلاث دقائق يعرضون خلاله الرؤية العامة للفيلم، بما في ذلك النوع والثيمة والبنية والحبكة، فضلاً عن أصالة السيناريو المقدم ومهاراتهم الفنية والإبداعية.

السينما
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
مؤسسة الشارقة للفنون
الأفلام القصيرة
منصة الشارقة للأفلام
السينما الإماراتية
صناعة السينما
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