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الترفيه

الإمارات تفوز باستضافة «ألعاب المستقبل 2025»

الإمارات تفوز باستضافة «ألعاب المستقبل 2025»
4 يونيو 2024 01:05

إسطنبول (الاتحاد)

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فازت الإمارات باستضافة «ألعاب المستقبل 2025»، بعد تفوقها على 9 متنافسين، خلال قمة «فيجيتال» العالمية المقامة في إسطنبول، مؤكدة أنها الوجهة المفضلة خلال عملية التنافس، وإظهارها مصداقيتها كمركز عالمي في تنظيم وتقديم الأحداث الدولية الرائدة في العالم.
و«ألعاب المستقبل» بطولة دولية تجمع بين الرياضات الإلكترونية والتقليدية وألعاب الفيديو وبطولات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فضلاً عن مباريات كرة القدم التقليدية وكرة السلة والهوكي ومباريات فنون القتال المختلطة، كل ذلك في منصة واحدة. ومن المتوقع أن يشارك في المنافسات أكثر من 300 فريق دولي.

الرياضات الإلكترونية
ألعاب الفيديو
الواقع الافتراضي
الواقع المعزز
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