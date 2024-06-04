نصائح مغلوطة عن «واقي الشمس» على «تيك توك»

ترجمة: عزة يوسف

حذر أطباء الجلدية من الحصول على المشورة الطبية من منشئي محتوى على الشبكات الاجتماعية، وقالوا إنه أمر خاطئ ولا يعتبر طريقة سليمة للحصول على معلومات دقيقة وموثوق بها، بل على العكس قد يكون مضراً وخطيراً، بدليل الادعاء الخاطئ عن واقي الشمس الذي انتشر على منصة «تيك توك» وحصد ملايين المشاهدات.

وتضمنت المواد المنشورة على «تيك توك» نصيحة بالتوقف عن استخدام واقي الشمس، والاهتمام بالغذاء الصحي، مدعية أن التعرض للشمس ليس سبب الإصابة بسرطان الجلد وإنما عدم تناول طعام صحي، ومما أثار القلق ارتفاع عمليات البحث عن هذا الأمر، مما يعني أن هذا الاتجاه الخاطئ في التفكير قد بدأ يؤثر بشكل سلبي بالفعل على فئات المجتمع المختلفة.

وشدّد الأطباء على أن الدراسات العلمية أثبتت أن الواقي يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة بنوعيها، وأن الامتناع عن استخدامه يرفع بشكل كبير من احتمالات الإصابة بسرطان الجلد، كما يؤدي إلى شيخوخة البشرة بشكل أسرع.

وحسب موقع «Glam» الأميركي، فإن الأطباء أوضحوا أن واقي الشمس لا يسبب السرطان، وأن الذين يشعرون بالقلق من المواد الكيميائية الموجودة به يمكنهم استخدام المنتجات التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، حيث لا يمكن للجلد امتصاصها.