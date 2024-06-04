ميريل ستريب.. على إذاعة فرنسا العامة

باريس (أ ف ب)

تعير النجمة ميريل ستريب، الحائزة ثلاث جوائز أوسكار، صوتها في عمل استعراضي موسيقي، من تأليف روفوس وينرايت بباريس يوم 14 يونيو، على إذاعة فرنسا العامة، وفق ما أعلنت الإذاعة أمس الأول.

هذا العرض الذي يحمل اسم «قداس الحلم»، (Dream requiem)، سيُسجَّل في قاعة إذاعة راديو فرنسا، بمشاركة جوقة الإذاعة والأوركسترا الفيلهارمونية التابعة لها، ويُبث العرض 14 يونيو الجاري عند الثامنة مساءً مباشرة على راديو «فرانس موزيك» (France Musique)، وقناة «آرتيه كونسير» (Arte Concert).

وتلقي الممثلة الأميركية البالغة 74 عاماً، والتي حصلت أخيراً على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، قصيدة بعنوان «الظلام» لبايرون (1816).

وكتب روفوس وينرايت في بيان «مثل العالم أجمع، لقد أعجبتُ بميريل ستريب منذ أن شاهدتُ فيلمها الأول، وأنا مسرور بأنّي أعرفها شخصياً منذ سنوات».

وأضاف الموسيقي الأميركي الكندي البالغ 50 عاماً: «مشاركتها في العرض العالمي الأول (Dream Requiem) شرف يفوق أي شيء كنت أتمناه».

وقد نشأ «قداس الحلم» من «تجربتين دراماتيكيتين حدثتا عام 2020: جائحة «كوفيد ـ 19» و«حرائق كاليفورنيا»، وفق البيان.

ويُعدّ عمل «ريكويم» لفيردي مصدر إلهام آخر لروفوس وينرايت، الذي سبق أن استخدم الأوبرا في موسيقى البوب الخاصة به، وكتب أوبرا «بريما دونا» و«هادريان».

يُطرح تسجيل هذه الحفلة أيضاً في خريف 2024 ضمن إصدار لـ«وورنر كلاسيكس/إيراتو»، وقد تعاون وينرايت، خارج مسيرته الفردية، مع نجوم مثل إلتون جون، ومايلي سايروس، وديفيد بيرن، وبوي جورج، وجوني ميتشل، وبيت شوب بويز، وبول سايمون وستينغ.