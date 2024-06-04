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حديقة أم الإمارات.. موسم استثنائي ورقم قياسي

حديقة أم الإمارات.. موسم استثنائي ورقم قياسي
5 يونيو 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت حديقة أم الإمارات رقماً قياسياً في أعداد الزوار، خلال موسم 2023 - 2024، باستقبالها أكثر من 350 ألف زائر، استمتعوا بما تقدمه الحديقة من عروض وفعاليات مميزة، مسجلة الموسم الأكثر نجاحاً في تاريخها. وكان الموسم الثالث من سوق الحديقة من أبرز الفعاليات التي أسهمت في إثراء المشاركة المجتمعية، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل.
وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي لشركة سنيار القابضة، المتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات: «وفي نهاية هذا الموسم الاستثنائي، نتوجه بالشكر لكل من أسهم فيه، من عارضين ومشاركين، ونخص بالشكر فريق عمل حديقة أم الإمارات الذي كان له الدور الأكبر في إنجاح هذا الموسم. دعمكم واهتمامكم هو أساس نجاحنا، ونتطلع لمواصلة العمل على خلق فرص جديدة لدعم مجتمعنا».

حديقة أم الإمارات
أبوظبي
السياحة
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