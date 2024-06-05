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علماء أميركيون يقتربون من تطوير لقاح ضد جميع فيروسات الإنفلونزا

موضوعية
5 يونيو 2024 09:06

قالت مجلة "Immunity" الطبية الأميركية، إن الخبراء تمكنوا من عزل الأجسام المضادة التي من شأنها أن تساعد في تطوير لقاح مركب ضد الإنفلونزا. 

وأضافت أن العلماء في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" اتخذوا خطوة أخرى متقدمة نحو إعداد اللقاح المركب ضد فيروسات الإنفلونزا، ونشروا نتائج دراستهم بهذا الشأن في المجلة.  

يذكر أن فيروسات الإنفلونزا B (IBV) تشكل جزءا كبيرا من فيروسات الإنفلونزا الموسمية المنتشرة بين البشر، غير أنه لا يمكن للقاحات الموجودة حاليا تحفيز الاستجابة المناعية ضد عدة أنواع من الفيروسات في وقت واحد. 

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وأجرى العلماء تجربة عن طريق عزل الأجسام المضادة من نخاع العظم لشخص تم تطعيمه مسبقا، حيث تبين أن الجسم المضاد "FluB-400" يمكن أن يقلل من معدل تخليق الفيروس على الخلايا الظهارية البشرية. 

 

وتم بعد الدراسات المخبرية، إجراء اختبارات على الحيوانات، أكدت أن الحقن وبخاخات الأنف تحمي من الإنفلونزا B، وهو ما يعني أن "FluB-400" يمكن أن يشكل أساسا لتطوير لقاح مركب ضد أنواع الإنفلونزا كلها.

 

 

المصدر: وام
الإنفلونزا
لقاح
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