الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة في عددها لشهر يونيو

"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة في عددها لشهر يونيو
5 يونيو 2024 12:37

أصدرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها الجديد لشهر يونيو 2024، والذي يلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة، بما فيها "العِلم يدق باب الإجهاد" و"رحلة إلى أنابيب النار" و"أسرار الأخطبوط" وجزيرة الكنز"

ويلقي موضوع "العِلم يدق باب الإجهاد" الضوء على حالات الإجهاد المزمن التي تنتشر عبر العالم بوصفها آفة العصر؛ إذ يعمل العلماء على كشف أسرار هذه "الجائحة" الجديدة لمعرفة كيفية إضرارها بالإنسان المعاصر خلال مراحله العمرية، وسبل مواجهة عواقبها الوخيمة على صحتنا البدنية والعقلية وعلى جودة حياتنا.

في حين، يروي موضوع "رحلة إلى أنابيب النار" رحلة مجموعة من العلماء المغامرين إلى أنفاق الحمم الخامدة والتي خلّفها ثوران بركان عام 2021 بجزر الكناري، لتمتد كيلومترات طويلة في جوف الأرض، حيث يقتحمها العلماء من خلال فوهات سطحية لدراسة كائنات مجهرية نشأت داخلها، لعلها تبوح بأسرار عن إمكانية وجود حياة في كواكب أخرى غير كوكبنا.

ويحكي موضوع "أسرار الأخطبوط" قصةً مطولة مع صور غير مسبوقة ورسومات توضيحية مذهلة وتجارب مشوقة، بطلُها الأخطبوط بأنواعه الكثيرة المختلفة وصفاته المتفردة المدهشة.ويتناول الموضوع السبب الذي جعل صورة الأخطبوط تقترن بالشرور والأهوال في الأساطير والقصص الخرافية، لنعرف في نهاية المطاف هل يستحق هذا الكائن فعلًا لقب "وحش الأعماق" أم أنه غير ذلك تمامًا!

ويعيش القراء، في موضوع "جزيرة الكنز"، تجارب رحلة أحد المصورين الفوتوغرافيين الموهوبين لدى جزيرة هولندية منعزلة وغير مأهولة، بعد اكتشافه رسالةً في عبوة زجاجية ألقت بها أمواج البحر على رمال الشاطئ.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن "شبكة أبوظبي للإعلام" بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" التي تأسست في عام 1888.

  •  

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ناشيونال جيوغرافيك العربية
آخر الأخبار
المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
الرياضة
المنتخب الألماني.. من ميونخ إلى شوتجارت بالحافلة
اليوم 13:23
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير بـ COP28
اليوم 13:07
شرطة أبوظبي تنفذ ورشة متخصصة في تحديد هوية ضحايا الكوارث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنفذ ورشة متخصصة في تحديد هوية ضحايا الكوارث
اليوم 12:42
"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة في عددها لشهر يونيو
الترفيه
"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة في عددها لشهر يونيو
اليوم 12:37
إنييستا.. الرحيل «لاعباً» والبقاء «مدرباً» لـ «الصقور»!
الرياضة
إنييستا.. الرحيل «لاعباً» والبقاء «مدرباً» لـ «الصقور»!
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©