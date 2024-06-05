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«ناشيونال جيوغرافيك عربية».. مغامرات شيّقة وتجارب مذهلة

غلاف العدد (من المصدر)
6 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها الجديد لشهر يونيو 2024، والذي يلقي الضوء على باقةٍ من المواضيع والمغامرات الشيقة، بما فيها «العِلم يدق باب الإجهاد»، «رحلة إلى أنابيب النار»، «أسرار الأخطبوط» و«جزيرة الكنز».
ويسلّط موضوع «العِلم يدق باب الإجهاد» الضوء على حالات الإجهاد المزمن التي تنتشر عبر العالم بوصفها آفة العصر، إذ يعمل العلماء على كشف أسرار هذه «الجائحة» الجديدة لمعرفة كيفية إضرارها بالإنسان المعاصر خلال مراحله العمرية، وسبل مواجهة عواقبها الوخيمة على صحتنا البدنية والعقلية وعلى جودة حياتنا.
في حين، يروي موضوع «رحلة إلى أنابيب النار» قصة مجموعة من العلماء المغامرين إلى أنفاق الحمم الخامدة والتي خلّفها ثوران بركان عام 2021 بجزر الكناري، لتمتد كيلومترات طويلة في جوف الأرض، حيث يقتحمها العلماء من خلال فوهات سطحية لدراسة كائنات مجهرية نشأت داخلها، لعلها تبوح بأسرار عن إمكانية وجود حياة في كواكب أخرى غير كوكبنا.
فيما يحكي موضوع «أسرار الأخطبوط» قصةً مطولة مع صور غير مسبوقة ورسومات توضيحية مذهلة وتجارب مشوقة، بطلُها الأخطبوط بأنواعه الكثيرة المختلفة وصفاته المتفردة المدهشة، ويتناول الموضوع السبب الذي جعل صورة الأخطبوط تقترن بالشرور والأهوال في الأساطير والقصص الخرافية، لنعرف في نهاية المطاف هل يستحق هذا الكائن فعلًا لقب «وحش الأعماق» أم لا؟.
ويعيش القراء، ضمن موضوع «جزيرة الكنز»، تجارب رحلة أحد المصورين الفوتوغرافيين الموهوبين لدى جزيرة هولندية منعزلة غير مأهولة، بعد اكتشافه رسالةً في عبوة زجاجية ألقت بها أمواج البحر على رمال الشاطئ.
وتجدر الإشارة إلى أن «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «شبكة أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010، بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست عام 1888.

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