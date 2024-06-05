«ميامي»: «عاشوا» تبهج زوار جزيرة ياس أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

للعام الثاني على التوالي، تتعاون جزيرة ياس أبوظبي مع فرقة «ميامي»، لاستعادة الذكريات الجميلة مع أغنيتها الشهيرة «عاشوا»، التي نفذوها بتوزيع وكلمات جديدة، للترويج لمرافق جزيرة ياس الترفيهية، عبر فيديو كليب تم تصويره خصيصاً للحملة الترويجية لصيف 2024، ويستعرض الفيديو الذي تألق خلاله عضوا الفرقة مشعل ليلي وخالد الرندي، المعالم الترفيهية العالمية التي تزخر بها الجزيرة.



حلة مبتكرة

يأتي التعاون الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية العام الماضي «الحمد لله وشفناكم»، التي دعت الجميع للاستمتاع بمشاعر الفرح والمرح في جزيرة ياس، وأعرب كل من مشعل وخالد لـ«الاتحاد» عن سعادتهما بالعودة من جديد في صيف 2024 للترويج لجزيرتهما المفضلة ياس، وما تتضمنه من مرافق ترفيهية عالمية، جعلتها الوجهة السياحية الأبرز في المنطقة، متذكرين العام الماضي حينما قدما أغنيتهما الشهيرة «الحمد لله وشفناكم» بتوزيع جديد وحلة مبتكرة ملأت الصيف بالمرح والحماس، محققة نجاحاً مبهراً فاق التوقعات، ما دفعهما للعودة هذا العام لتقديم عمل فني جديد مستوحى من أغنية «عاشوا»، كجزء من حملة رئيسة للوجهات الترفيهية والسياحية بجزيرة ياس.

وقال مشعل ليلي: نأمل أن تسهم هذه الأغنية في إبراز جمال وتنوع جزيرة ياس، واستقطاب المزيد من الضيوف والسياح إليها، ونتطلع بحماس للمساهمة للترويج لجزيرة ياس، باعتبارها وجهة سياحية رائدة.

بهجة الحياة

وأوضح مشعل أن أغنية «عاشوا» تجسد روعة الأغنية الشبابية الخليجية التي تحتفي ببهجة الحياة وتنوعها، حيث جرى إعادة توزيعها بكلمات جديدة تعكس الطاقة والحيوية التي تتميز بها جزيرة ياس، وتشجع الضيوف من مختلف الأعمار للاستمتاع بمشاعر السعادة والفرح مع المجموعة الواسعة من المرافق والمعالم الترفيهية العالمية التي تزخر بها الجزيرة، كما يعكس لحن الأغنية المتفائل وكلماتها الاحتفالية روح جزيرة ياس النابضة بالحياة، ضمن عمل فني مبتكر يجمع بين الأصالة والحداثة وتتراقص فيه النغمات على إيقاعات الحنين لتعيد إلى الأذهان ذكريات الزمن الجميل، وتحيي التواصل مع محبيها من أجيال عديدة في مختلف أنحاء العالم العربي.



وجهة مثالية

وتحدث مشعل ليلي عن التطور الذي تشهده العاصمة الإماراتية أبوظبي كونها أصبحت مركزاً ترفيهياً وفنياً وإبداعياً رائداً في المنطقة، وقال: تشهد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً وسريعاً، ونلاحظ هذا التطور في كل رحلة نأتي فيها إلى الدولة، حيث إننا دائماً ما نكتشف أماكن ووجهات جديدة ورائعة، ومنها جزيرة ياس، فتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال التنمية، حيث تواصل بناء وتطوير المرافق الترفيهية والثقافية والفنية بمعدل سريع، ما يجعلها وجهة مثالية للسياح من مختلف أنحاء العالم، وهذا دليل على إبداع دولة الإمارات ورغبتها في تحقيق التميز بمختلف المجالات الفنية والثقافية، الأمر الذي يميزها ويجعلها محط أنظار العالم.

وجهة فريدة

فيما أكد خالد الرندي، أن جزيرة ياس وجهة فريدة لقضاء أروع العطلات، وتوفر باقة واسعة من التجارب الاستثنائية التي تلبي احتياجات المسافرين من مختلف الأعمار والجنسيات، فقد أبهرتنا وتيرة التطور السريعة التي تشهدها وما تقدمه من مجموعة متنوعة من الخيارات والتجارب الترفيهية والسياحية في مكان واحد، ما يسمح للزوار الاستمتاع بأنشطة متنوعة في وجهة ترفيهية شاملة ومتكاملة، كما يُعجبنا التنوع الكبير في الأنشطة المتاحة والمتقاربة مكانياً، بما في ذلك ملاعب الغولف والمدن والمرافق الترفيهية عالمية المستوى مثل «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، بالإضافة إلى الشواطئ الرائعة والإطلالات الخلابة، فهذا التنوع يؤكد مكانة جزيرة ياس كوجهة مثالية تمنح الزوار من الأصدقاء والعائلات أوقاتاً فريدة ومميزة.



استمرارية النجاح

ورغم مرور سنوات طويلة على عدد من أغنيات فرقة «ميامي»، لكنها لا تزال تحتل الصدارة في الاستماع والتفاعل معها خصوصاً في الحفلات، وعن سر استمرارية نجاح أعمال الفرقة من جيل لآخر قال خالد: نسعد بتفاعل الجمهور في الحفلات المختلفة التي نقدمها، إذ يعتمد نجاحنا في الحفلات على التواصل الوثيق مع الجمهور، وفهم توقعاتهم واحتياجاتهم، وتقديم أداء فني مميز يلامس قلوبهم ويثير مشاعرهم، نحن نحرص على إضفاء جو من الفرح والبهجة في الحفلات، من خلال تقديم موسيقى ممتعة وأغانٍ ملهمة، ما يجعل الجمهور يشعر بالسعادة والارتياح، فهذه الأجواء الإيجابية تعزز التواصل بيننا وبين الجمهور وتجعلهم يحتفظون بذكريات جميلة وسعيدة، ما يسهم في نجاح واستمرارية الأغاني في ذاكرتهم.

ذكريات دائمة

حول تجربته في تصوير الفيديو كليب الخاص بالترويج لمعالم جزيرة ياس الترفيهية مع ابنته، قال مشعل ليلي: كانت تجربة ساحرة ومميزة، ما خلق رابطاً فريداً بيننا، فمشاهدتها في عالم الموسيقى والأداء غمرني بالفرح، وموهبتها الطبيعية وحماسها جلبا طاقة جديدة إلى موقع التصوير، فشعرت أن العمل سوياً في هذه الأغنية أتاح لنا خلق ذكريات دائمة وعلاقة قوية بطريقة تتجاوز الأنشطة التقليدية بين الأب وابنته، تمزج بين الإبداع الفني والارتباط الشخصي.



تجارب استثنائية

قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال ديستينيشنز: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «الحمد الله وشفناكم» في العام الماضي، نحن متحمسون للتعاون مرة أخرى مع فرقة «ميامي» لتقديم أغنية احتفالية جديدة، تلامس قلوب جمهورنا، حيث نواصل في جزيرة ياس أبوظبي الالتزام بتعزيز مكانة الجزيرة كوجهة سياحية رائدة ترسي معايير عالمية للترفيه، وتقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الترفيهية والتجارب الاستثنائية التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار، ونتطلع مع اقتراب العطلة الصيفية لاستقبال الضيوف والعائلات للاستمتاع بكل ما تقدمه جزيرة ياس من ترفيه ومرح.