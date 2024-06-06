«جزيرة السعديات».. تجارب ترفيهية متنوعة في عيد الأضحى

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل جزيرة السعديات أبوظبي زوارها لقضاء عطلة عيد أضحى استثنائية، ضمن باقة من العروض والتجارب المتنوعة، والاستمتاع بالمغامرات الترفيهية وسط أجواء عائلية مثالية.



يوفر «ممشى السعديات» للزوار مزيجاً حيوياً من المشاهد والإطلالات الساحرة على شاطئ البحر، والاستمتاع بالمطاعم المتنوعة التي تلبي جميع الأذواق وسط أجواء خيالية، حيث يمكن للعائلات الاجتماع واللقاء لتناول أشهى الوجبات أو الاستمتاع بنزهة على طول الممشي والاستمتاع بالأجواء المبهجة.



«العيد في منارة السعديات!».. على مدار 4 أيام مليئة بالأنشطة، يتضمن هذا الحدث المميز في عيد الأضحى، فعاليات فريدة يقدمها كل يوم فنان إماراتي موهوب. ويشارك الضيوف في ورش عمل إبداعية مثل ورشة صنع الآيس كريم وترتيب الزهور والتصميم الجرافيكي، ما يجعلها مناسبة لجميع أفراد العائلة، مع باقة متنوعة من الأنشطة والتجارب العملية، التي تقدمها منارة السعديات ضمن بيئة حيوية للاحتفال بالعيد من خلال الإبداع والتعبير الثقافي.



ويعيش الأطفال مغامرة فنية جديدة بـ «متحف الأطفال» في «متحف اللوفر أبوظبي»، المكون من 3 طوابق مكونة من رحلة فضائية فريدة، تتميز بألعاب تفاعلية وأعمال فنية مبهرة. ويمكن للأطفال دون سن 18 عاماً الاستمتاع بكافة هذه الأنشطة بالمجان، ما يضمن تجربة غنية وممتعة لجميع أفراد العائلة.