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علماء يبتكرون لقاحا ضد جميع أنواع السرطان

خلايا سرطانية
6 يونيو 2024 18:48

أعلن أكاديميون روس أنهم تمكنوا من تطوير لقاح ضد جميع أنواع السرطان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.
وقال الأكاديمي الروسي ألكسندر غينسبورغ إن اللقاح اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية.
وأضاف غينسبورغ، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي،  نقله موقع "روسيا اليوم"، أن من المتوقع أن يعطى اللقاح لمرضى السرطان عن طريق الحقن في الورم الخبيث مباشرة أو سيحقن في العضل وفقا لحالة المريض.
وأوضح الأكاديمي أن اللقاح تم تصنيعه بالاعتماد على تقنية  الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA).
ويضيف "الميزة الأهم لهذه التكنولوجيا هي أنها تسمح بإنشاء تركيزات كبيرة جدا من المستضد المستهدف في الخلايا، أي البروتين أو الببتيدات التي شفرها المبتكر في الحمض النووي الريبوزي المرسال. وهذا ضروري لكي تتمكن منظومة مناعة الشخص المصاب من التمييز بين الخلية السليمة والخبيثة".
وأكد غينسبورغ "أثبتنا أن من الضروري إما حقن اللقاح في الورم أو في العضل. لأنه إذا أعطي على شكل قطرات عبر الفم، فإنه سيصل إلى الكبد لأنه مغلف بغلاف دهني. أما في حالة حقنه في الورم أو العضلات فإنه سوف يتوزع بالتساوي في جميع أنحاء الجسم".
ويشير الباحث إلى أن اللقاح اختبر على فئران مصابة بالورم الميلانيني، وقد لاحظ العلماء، بعد مضي 15 يوما على تلقيح القوارض أي عندما تبدأ منظومة المناعة في العمل، فرقا كبيرا في حجم الورم بين الحيوانات الملقحة وغير الملقحة.
كانت النتيجة أن الفئران غير الملقحة باللقاح توفيت بين يومي 19 و22، في حين لا تزال الفئران الملقحة على قيد الحياة حتى الآن.

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