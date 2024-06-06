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درجات الحرارة تسبب انحسارا للجليد في سويسرا

ذوبان الجليد في جبال الألب السويسرية
6 يونيو 2024 20:26

أعلنت الأكاديمية السويسرية للعلوم في برن، اليوم الخميس، أنه بعد عامين من الصيف الحار وانخفاض هطول الثلج، استمرت طبقة الجليد الدائم في الانحسار في العديد من أنحاء سويسرا.
وذكرت الأكاديمية أنه، منذ أكتوبر 2022، صار الطقس دافئا بصورة استثنائية في سويسرا، حيث ارتفعت درجة حرارة الهواء بواقع ما يتراوح بين 1,5 و1,9 درجة مئوية فوق المتوسط طويل المدى من 1991 إلى 2010. وعلاوة على ذلك، بدأ الشتاء متأخرا في المرتفعات وكان هطول الثلوج دون المتوسط.  
تنطبق هذه الملاحظات على ما يطلق عليه عام الماء، الذي يستمر من أكتوبر إلى سبتمبر من العام التالي بحيث يتم التوصل إلى استنتاجات بشأن هطول الأمطار.
ويستمر العام المائي الحالي حتى سبتمبر، لكن من الواضح بالفعل أنه في صيف 2023، وصلت الطبقة النشطة، وهي الجزء في الأرض الذي يذوب في الشهور الأكثر دفئا، في مناطق الجليد الدائم السويسرية إلى المستويات القياسية للعام السابق أو أقتربت منها. 

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المصدر: د ب أ
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