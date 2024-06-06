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كبسولة تلتحم بمحطة الفضاء الدولية بعد مشكلة فنية

خروج رائدي الفضاء من الكبسولة بعد التحامها بالمحطة
7 يونيو 2024 00:19

التحمت كبسولة "ستارلاينر" الجديدة التابعة لشركة "بوينغ" الأميركية بمحطة الفضاء الدولية، الخميس، لكنها واجهت مشاكل فنية وهي في طريقها إلى هناك.
تحمل الكبسولة رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وأظهرت صور حية، بثتها الوكالة، عدم تمكن "ستارلاينر" من الالتحام بمحطة الفضاء الدولية إلا في محاولتها الثانية بعد تعرضها لمشاكل في منظومات الدفع.
كانت وكالة ناسا قد قالت، في وقت سابق، إنه تم تحديد ثلاثة تسربات في دفع الهيليوم على متن الكبسولة الفضائية، لكن الكبسولة كانت مستقرة.
وانطلقت الكبسولة الفضائية، الأربعاء، من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية باستخدام الصاروخ "أطلس 5" وعلى متنها رائدا الفضاء باري ويلمور وسوني ويليامز، من وكالة ناسا.
ومن المقرر أن يقضى ويلمور وويليامز حوالي أسبوع في محطة الفضاء الدولية. 

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المصدر: آ ف ب
محطة الفضاء الدولية
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كبسولة الفضاء
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