"واتساب" يطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

أعلنت شركة "ميتا" أنها أطلقت الخميس أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق "واتساب"، بحسب بيان صحفي، وذلك وسط محاولة الشركة إدرار الأرباح من خدمة المراسلات الشهيرة.

وأعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال مؤتمر في البرازيل.

يمثل الإعلان تحولا لتطبيق "واتساب"، وهي خدمة مراسلات مشفرة تروج بشدة لمؤهلاتها في الحفاظ على الخصوصية ولطالما تجنبت أنماط أدوات الإعلانات المستهدفة التي تشكل أساس تطبيقات "ميتا" الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.

تتيح الشركة لعملاق التواصل الاجتماعي مزايا فيما يتعلق بالتجارة ومدفوعات على التطبيق منذ عدة أعوام، بما في ذلك أدوات "التراسل التجاري" التي يمكن أن تستخدمها الشركات في محادثات خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية لأشخاص شاركوا أرقام هواتفهم معها.

لكن هذه الأدوات كانت مجرد أدوات بليدة فيما سبق واعتادت إرسال رسائل مزعجة لجميع المستخدمين الذين اختاروا أن تتواصل الشركة معهم.

وستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة السلوك على فيسبوك وإنستجرام لتوجيه الرسائل إلى عملاء يُرجح أن يستجيبوا لها، بشرط أن يستخدم العملاء رقم الهاتف نفسه في الحسابات المختلفة.