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رائدا «ستارلاينر» يدخلان محطة الفضاء الدولية

رائدا «ستارلاينر» يدخلان محطة الفضاء الدولية
7 يونيو 2024 13:49

دخل إلى محطة الفضاء الدولية الخميس رائدا فضاء هما الأولان تنقلهما مركبة «ستارلاينر» التابعة لشركة «بوينغ»، رغم تعرضها لمشاكل جديدة خلال رحلتها، منجزَين بذلك خطوة أساسية في هذه المهمة المرتقبة منذ سنوات.
وقال رائد الفضاء من وكالة ناسا بوتش ويلمور مبتسماً: «يا له من مكان ممتاز، ومن الرائع أن أعود إليه»، إذ إنها المرة الثالثة يمضي فترة في محطة الفضاء الدولية، وكذلك زميلته سوني وليامز.
وتشكّل هذه الرحلة المأهولة الأولى لـ«ستارلاينر» تحدياً مهماً لمجموعة «بوينغ» ولوكالة الفضاء الأميركية («ناسا»)، إذ من شأنها أن تثبت أن المركبة باتت آمنة لاستخدامها في عمليات منتظمة.
ووقّعت «ناسا» عام 2014 عقدين مع شركتي «سبايس اكس» و«بوينغ» لتصنيع مركبتين فضائيتين جديدتين تتوليان نقل روادها إلى محطة الفضاء الأميركية. 
لكنّ برنامج «بوينغ» تأخر سنوات عن «سبايس إكس» التي توفر مركباتها خدمات نقل لرواد «ناسا» إلى المحطة منذ عام 2020.وقال المدير المساعد في «ناسا» جيم فري «عندما يتم اعتماد +ستارلاينر+، سيكون لدى الولايات المتحدة نظامان لنقل البشر إلى محطة الفضاء الدولية، وهو ما لا يتوافر لدى أي بلد آخر».
وبعد إقلاعها من فلوريدا في اليوم السابق، اقتربت المركبة الفضائية ببطء الخميس من محطة الفضاء الدولية الموجودة على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق الأرض، والتحمت بها في الساعة 17,34 بتوقيت غرينتش، أي بعد نحو ساعة وعشرين دقيقة من الموعد المقرر أساساً.
وتسببت مشاكل في محرّكات تُستخدم لإجراء تصحيحات محدودة لمسار المركبة، إلى تأخير المرحلة الأخيرة من عملية اقترابها من المحطة.
وأوضحت «ناسا» أن خمسة من هذه المحركات الصغيرة البالغ عددها 28، تعطلت في وقت ما، ولكن أعيد تشغيل أربعة منها في نهاية المطاف، مما وفّر العدد اللازم للعملية.
وأعلن ستيف ستيتش، أحد كبار مسؤولي «ناسا»، في مؤتمر صحفي، أن مشاكل المحركات «يُفترَض ألا تكون سبباً للقلق(...) في شأن المراحل الأخرى من المهمة».
وفُتح باب المركبة الفضائية بعد قرابة ساعتين من الالتحام، وكان أعضاء فريق المحطة الحالي السبعة الموجودين فيها راهناً، وهم أميركيون وروس، في استقبال رائدي الفضاء المنضمَين إليهم بوتش ويلمور (61 سنة) وسوني وليامز (58 سنة).
ويُتوقع أن يمضي رائدا الفضاء ما يزيد قليلاً عن أسبوع في محطة الفضاء الدولية، على أن يعودا أيضاً بوساطة مركبة «ستارلاينر».

 

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