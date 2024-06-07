وفاة أول إنسان يصاب بفيروس "اتش 5 ان 2"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنّ رجلاً أصيب بفيروس إنفلونزا الطيور "اتش 5 ان 2" في أول إصابة بشرية مؤكدة بهذه السلالة، توفي نتيجة عوامل عدة، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل إضافية بشأن إصابته ووفاته.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، أول أمس الأربعاء، أنها أُبلغت بأول حالة إصابة بشرية مؤكدة مخبرياً بفيروس إنفلونزا الطيور "اتش 5 ان 2" في المكسيك.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أنّ الرجل، البالغ 59 عاماً، كان "مصاباً بأمراض مزمنة في الكلى وبالسكري من النوع الثاني، ويعاني ارتفاعاً في ضغط الدم منذ فترة طويلة".

وكان طريح الفراش لثلاثة أسابيع قبل ظهور أعراض حادة عليه في 17 أبريل الماضي، وهي حمى وضيق في التنفس وإسهال وانزعاج عام.

ونُقل الرجل إلى أحد مستشفيات العاصمة مكسيكو في 24 أبريل وتوفي في اليوم نفسه.

وقال كريستيان ليندميير الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الجمعة، إنّ "الوفاة حصلت بسبب عوامل عدة لا بسبب إصابته بفيروس اتش 5 ان 2".

وتابع "حضر المريض إلى المستشفى بعد أسابيع من معاناته جراء إصابته بأمراض أخرى".

وأشار إلى أنّه خضع لاختبار روتيني خاص بالإنفلونزا والفيروسات الأخرى، وتبيّن أنه مصاب بـ"اتش 5 ان 2".

وحُدّد سبعة عشر شخصاً خالطوا الرجل في المستشفى، وأتت كل نتائج فحوصهم للإنفلونزا سلبية.

وفي مكان إقامة الرجل، حُدد 12 شخصاً خالطوه خلال الأسابيع السابقة، وكانت نتائج اختباراتهم سلبية أيضاً.

وقال ليندميير إنّ "التحقيقات مستمرة. والتحليل المصلي لمَن خالطوه مستمر".

وتابع "في هذه المرحلة، نعتبر أن الموت كان بسبب عوامل متعددة".

وأضاف "لكن إصابته بفيروس إتش 5 إن 2 تخضع للتحقيق، لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بالفيروس عن طريق شخص زاره أو من خلال الاحتكاك بأي حيوان مصاب".