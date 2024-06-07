موجة حر شديدة تجتاح قبرص

تعاني قبرص من موجة حر شديدة مستمرة منذ عدة أيام، حيث سجلت درجات حرارة غير مسبوقة خلال النهار وصلت أحيانا إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية القبرصية أن ترتفع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في منطقة العاصمة نيقوسيا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية للإذاعة القبرصية إن من المتوقع أن تستمر موجة الحر، التي بدأت يوم الاثنين، خلال الأسبوع المقبل.

وحتى خلال الليل، تُظهر المقاييس الحرارية قيما أقل قليلا من 30 درجة مئوية.

ويقول الأطباء إن هذا أمر خطير للغاية لأن الجسم لا يستطيع الحصول على نوعية النوم اللازمة للتعافي من الحرارة.

وأصدرت وزارة العمل تعليمات بوقف جميع الأعمال في الأماكن المكشوفة وخارج المنازل خلال النهار.

وأفادت شركة الكهرباء أن استهلاك الكهرباء وصل إلى الحد الأقصى لطاقة الجزيرة، أمس الخميس، بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء.

واضطرت المدارس إلى تعليق الدراسة، أمس الخميس، بسبب درجات الحرارة التي لا تطاق.

ووفقا لرابطة المعلمين، ظهرت أعراض دوار على العديد من الأطفال. ونصحت وزارة الصحة السكان، وخاصة السياح، بارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة وشرب الكثير من الماء والبقاء في الظل.

وينصح الأطباء مرارا بعدم تناول الأطعمة الدهنية خلال موجة الحر.