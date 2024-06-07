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فوائد صحية لـ«قهوة الفطر»

فوائد صحية لـ«قهوة الفطر»
8 يونيو 2024 01:10

ترجمة: عزة يوسف

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اشتهرت قهوة الفطر بأنها البديل الصحي للقهوة العادية، حيث تتميز باحتوائها على مستخلصات الفطر الطبي والفوائد الصحية المضافة. ويقول الخبراء إن للفطر الطبي فوائد صحية مثل تحسين المناعة، والوقاية من السرطان، كما أنه مضاد للحساسية، ويُخفّض مستوى الكوليسترول ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يتم تحضير قهوة الفطر من مزيج الفطر المطحون وحبوب البن للحصول على قهوة داكنة وناعمة، تُستخدم فيها مستخلصات الفطر الطبية، ولا يختلف طعمها كثيراً عن القهوة العادية. ويُسوق لهذه القهوة على أنها تتميز بنسبة أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة العادية، إلا أنه بسبب كونها مزيجاً من الفطر والبن العادي، فهي تحتوي على كافيين أكثر من القهوة المنزوعة الكافيين.
سلبيات
عن سلبيات استخدام قهوة الفطر، أوضح موقع Health Line الأميركي أنها غير دقيقة، لأن معظم الدراسات التي تثبت فوائدها قد أجريت على الحيوانات أو في أنابيب الاختبار، وهنالك حاجة لاختبارها على البشر. كما أن نقص المعلومات حول الجرعات الآمنة منها وما إذا كانت تتفاعل مع أدوية أخرى، يثير بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة.

السرطان
القهوة
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