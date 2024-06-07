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سوسن بدر.. زعيمة «جبل الحريم»

سوسن بدر.. زعيمة «جبل الحريم»
8 يونيو 2024 01:10

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تشارك سوسن بدر في بطولة فيلم «جبل الحريم»، حيث تجسد شخصية تتمحور حولها الأحداث، وتناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة، وتحديداً الصعوبات التي تتعرض لها من شريك حياتها، ويعد الفيلم أولى التجارب بالسينما المصرية التي تعتمد على العنصر النسائي فقط، تأليف فتحي الجندي، إخراج حسام سلامة، بطولة وفاء عامر ونسرين أمين.
وتنتظر سوسن عرض فيلم «آل شنب»، خلال الموسم الصيفي، وتدور أحداثه حول امرأة تعاني تحكم والدتها في حياتها، ومع وفاة أحد الأشخاص وخلال تقديم واجب العزاء، تحدث الكثير من المفارقات الكوميدية، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، إخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، ولبلبة. وعلى الصعيد الدرامي، انتهت سوسن من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن عُلا»، وتجسد فيه شخصية الأم المتعلقة بابنتها بالرغم من زواجها وإنجابها وتتدخل في تفاصيل حياتها الأسرية. وتتناول الأحداث التغيرات التي طرأت عليهما بعد مرور عقد من الزمن، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، بطولة محمود الليثي وهند صبري.

سوسن بدر
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