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أفلام تتنافس على إيرادات العيد

أفلام تتنافس على إيرادات العيد
8 يونيو 2024 01:10


محمد قناوي (القاهرة) 

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تنافس أفلام موسم عيد الأضحى على الفوز بأكبر قدر من إيرادات شباك التذاكر، معتمدة على الكوميديا والتشويق من خلال الصراعات التي يفضلها الجمهور، حيث تأكد حتى الآن عرض 6 أعمال.
«ولاد رزق» 
يخوض أحمد عز المنافسة بفيلمين، حيث يقدم الجزء الثالث من أولاد رزق بعنوان «ولاد رزق - القاضية»، وهو من الإنتاجات الضخمة. وتدور أحداثه بعد مرور سنوات وانشغال الإخوة كلٌّ بحياته الشخصية، إلا أنهم يعودون إلى الجريمة والسرقة بعملية هي الأكبر والأخطر في تاريخهم.
يشارك في البطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وأسماء جلال، ومن ضيوف الشرف كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
«فرقة الموت»
يشارك أحمد عز في فيلم «فرقة الموت»، مع آسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل وبيومي فؤاد وعصام عمر، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ويقدم عز شخصية ضابط يتم تكليفه بالقضاء علي مجرم يدعى «خُط الصعيد» بمساعدة فتاة أجنبية.
«عصابة المكس»
يخوض أحمد فهمي المنافسة بشخصية «المكسيكي» في فيلم «عصابة المكس»، وتشاركه البطولة روبي في أول تعاون بينهما سينمائياً، مع محمد أسامة أوس، لبلبة، حاتم صلاح، وأحمد فهيم، تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، وإخراج حسام سليمان. ويجسد فهمي شخصية زعيم عصابة يقوم بالتحضير لإحدى العمليات في سرية تامة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول عمليات السرقة والتهريب.
«ري ستارت»
واعتاد تامر حسني المنافسة في موسم عيد الأضحى، حيث يشارك بفيلم «ري ستارت»، مع باسم سمرة، هنا الزاهد، ومحمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي رومانسي يناسب أفراد الأسر المصرية والعربية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأغاني خلال أحداث الفيلم.
«اللعب مع العيال»
يشارك محمد إمام بفيلم «اللعب مع العيال»، الذي يشهد التعاون الأول له مع المخرج شريف عرفة، بطولة أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وويزو، وعدد من ضيوف الشرف. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مدرس ينتقل للعمل بإحدى المناطق الصحراوية، ليواجه العديد من المواقف والصراعات.
«أهل الكهف» 
يشارك في سباق موسم عيد الأضحى، فيلم «أهل الكهف» المقتَبَس من رواية للكاتب والأديب الراحل توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وتدور الأحداث في عام 250 ميلادية، في إطار ملحمة حول علاقة الإنسان مع الزمن، من خلال 3 أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من 3 قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.
يشارك في البطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وغادة عادل وبيومي فؤاد.

عيد الأضحى
السينما
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