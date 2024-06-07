الاحتفال المبكر يحرم عداءة من ميدالية

تعلمت الإسبانية لاورا جارسيا كارو، الدرس الصعب وضرورة الانتظار حتى خط النهاية للاحتفال بعد أن فقدت فرصة التتويج بميدالية بعدما تجاوزتها الأوكرانية ليودميلا أوليانوفسكا في سباق المشي 20 كيلومترا في بطولة أوروبا لألعاب القوى، الجمعة.

وبدأت جارسيا كارو، التي كانت في المركز الثالث في الاستقامة الأخيرة في الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، الاحتفال معتقدة أنها حسمت الميدالية البرونزية مع اقترابها من خط النهاية.

إلا أن ابتسامتها وهي تلوح بالعلم الإسباني تلاشت سريعا حين تجاوزتها أوليانوفسكا قبل خمسة أمتار من النهاية لتحرم جارسيا كارو (29 عاما) من الحصول على الميدالية، في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جارسيا كارو، لوسائل إعلام محلية "أشعر بخيبة أمل كبيرة. عانيت في الجزء الأول من السباق لكنني تعافيت في العشرة أمتار الأخيرة واعتقدت أنني أملك ذلك لكنني لم أفعلها".

وأضافت "الآن، علي أن أستوعب (ما حدث) وأداوي جراح قلبي".