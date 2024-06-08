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الترفيه

بعمر الـ 9 سنوات.. تعرف على أصغر مرشحة للثانوية العامة في فرنسا

بعمر الـ 9 سنوات.. تعرف على أصغر مرشحة للثانوية العامة في فرنسا
8 يونيو 2024 13:08

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية الجمعة أن فتاة تبلغ تسع سنوات باتت أصغر مرشحة لنيل شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، وأصبحت صاحبة الرقم القياسي في تاريخ هذه الامتحانات التي تتوج المرحلة المدرسية وتؤهل لمرحلة التعليم العالي.
وأوضحت الوزارة على هامش مؤتمر صحافي عن امتحانات الثانوية العامة أن التلميذة التي لا تزال في سنّ تلاميذ المرحلة الابتدائية والمنتمية إلى مدرسة في مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا)، تقدّمت بترشيح حرّ لدورة البكالوريا التي تنطلق في 18 يونيو بمسابقة الفلسفة.
وتسجّلت المرشحة الصغيرة في فرع الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وخضعت أخيراً لما يُعرف بـ«الاختبارات المحددة» التي تندرج في إطار «التقييم المستمر».
أما الأكبر سناً بين المرشحين البالغ عددهم 728164 ففي السادسة والسبعين.
وذكّر المدير العام للتعليم المدرسي إدوار جيفري بأن أصغر المرشحين للبكالوريا يكونون عادة «في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة». وفي العام المنصرم، كان الأصغر يبلغ 12 عاماً.
وأنشئت امتحانات البكالوريا بموجب مرسوم صادر في 17 مارس 1808، وأُجريت للمرة الأولى عام 1809، في شكل اختبارات شفهية فقط، واقتصر عدد الذين نالوا الشهادة يومها على 31. وكانت جولي فيكتوار دوبييه في 1861 أول امرأة تحصل عليها، وكانت يومها في السابعة والثلاثين.

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المصدر: آ ف ب
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