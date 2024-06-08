مقتل ملتقط صورة "شروق الأرض" الشهيرة من القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ومصادر عائلية، وفاة رائد الفضاء الأميركي المتقاعد وليام أندرس، البالغ من العمر 90 عاما، في حادث تحطم طائرة.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، نقلا عن غريغ أندرس، نجل رائد الفضاء الأميركي، أن والده كان يقود الطائرة بمفرده عندما سقطت قبالة ساحل جزيرة "جونز"، وهي جزء من أرخبيل جزر "سان خوان" شمالي سياتل، بين واشنطن وجزيرة فانكوفر في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا.

وليام أندرس

شارك أندرس في بعثة "أبولو 8" عام 1968، وكان أحد أول 3 أشخاص داروا حول القمر، والتقط صورة عرفت باسم "شروق الأرض" الشهيرة.

ونشر بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا، على وسائل التواصل الاجتماعي، الصورة الأيقونية للأرض وهي تشرق فوق أفق القمر، قائلا "إن الطيار السابق في القوات الجوية قدم للإنسانية أحد أقيم الهدايا التي يمكن أن يقدمها رائد فضاء".

يذكر أن بعثة "أبولو 8" انطلقت في عام 1968، وهي أول مهمة مأهولة تغادر مدار الأرض وتقطع مسافة 386 ألف كيلومتر إلى القمر.

ضمّت البعثة كلا من وليام أندرس يتوسط رائدَي فضاء آخرَين هما فرانك بورمان وجيمس لوفيل.

وليام أندرس يتوسط فرانك بورمان (يسار الصورة) وجيمس لوفيل قبيل رحلتهم

وطبعَ رائد الفضاء وليام أندرس، خريج الأكاديمية البحرية الأميركية وطيار في القوات الجوية، عملية استكشاف الفضاء بصورته الشهيرة "شروق الأرض"، التي تُظهر كوكب الأرض وسط الظلام، فيما يبدو سطح القمر في مقدمها.