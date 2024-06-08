السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مقتل ملتقط صورة "شروق الأرض" الشهيرة من القمر

صورة "شروق الأرض" الشهيرة من القمر
8 يونيو 2024 17:02

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ومصادر عائلية، وفاة رائد الفضاء الأميركي المتقاعد وليام أندرس، البالغ من العمر 90 عاما، في حادث تحطم طائرة.
وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، نقلا عن غريغ أندرس، نجل رائد الفضاء الأميركي، أن والده كان يقود الطائرة بمفرده عندما سقطت قبالة ساحل جزيرة "جونز"، وهي جزء من أرخبيل جزر "سان خوان" شمالي سياتل، بين واشنطن وجزيرة فانكوفر في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا.

  • وليام أندرس
    وليام أندرس
أخبار ذات صلة
وفاة رائد فضاء أميركي في حادث تحطم طائرة
جامعة خليفة تكتشف أقدم حياة على الأرض

شارك أندرس في بعثة "أبولو 8" عام 1968، وكان أحد أول 3 أشخاص داروا حول القمر، والتقط صورة عرفت باسم "شروق الأرض" الشهيرة.
ونشر بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا، على وسائل التواصل الاجتماعي، الصورة الأيقونية للأرض وهي تشرق فوق أفق القمر، قائلا "إن الطيار السابق في القوات الجوية قدم للإنسانية أحد أقيم الهدايا التي يمكن أن يقدمها رائد فضاء".
يذكر أن بعثة "أبولو 8" انطلقت في عام 1968، وهي أول مهمة مأهولة تغادر مدار الأرض وتقطع مسافة 386 ألف كيلومتر إلى القمر.
ضمّت البعثة كلا من وليام أندرس يتوسط رائدَي فضاء آخرَين هما فرانك بورمان وجيمس لوفيل.

  • وليام أندرس يتوسط فرانك بورمان (يسار الصورة) وجيمس لوفيل قبيل رحلتهم
    وليام أندرس يتوسط فرانك بورمان (يسار الصورة) وجيمس لوفيل قبيل رحلتهم

وطبعَ رائد الفضاء وليام أندرس، خريج الأكاديمية البحرية الأميركية وطيار في القوات الجوية، عملية استكشاف الفضاء بصورته الشهيرة "شروق الأرض"، التي تُظهر كوكب الأرض وسط الظلام، فيما يبدو سطح القمر في مقدمها.

المصدر: آ ف ب
الأرض
القاهرة
صورة
رائد فضاء
آخر الأخبار
وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض
علوم الدار
وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض
اليوم 15:32
رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن
الأخبار العالمية
توجيه الاتهام إلى مهاجم رئيسة وزراء الدنمارك
اليوم 19:19
ختام قوي لبطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين
الرياضة
ختام قوي لبطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين
اليوم 19:13
أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
25 قتيلا بهجمات إرهابية في الصومال
اليوم 19:02
ثعبان عملاق
الترفيه
ثعبان عملاق يبتلع امرأة
اليوم 18:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©