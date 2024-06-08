ثعبان عملاق يبتلع امرأة

عثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان بعد أن ابتلعها في وسط إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول محلي اليوم السبت.

وعثر زوج فريدة (45 عاما) وسكان قرية "كاليمبانغ" في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، عليها داخل جوف ثعبان يبلغ طوله حوالى خمسة أمتار.

وقال سواردي روسي زعيم القرية، في حديث صحافي، إن فريدة، وهي أم لأربعة أولاد، اختفت، مساء الخميس، ثم بدأت عملية البحث عنها.

وأوضح أن سكان القرية بحثوا عنها في المنطقة وسرعان ما رصدوا "ثعباناً بطنه منتفخ. فقرروا أن يشقوه ليظهر أمامهم رأس فريدة". وكانت المرأة بكامل ملابسها.

خلال العام الفائت، قتل سكان منطقة "تينانجيا" في جنوب شرق سولاويسي ثعبانا طوله ثمانية أمتار، خنق مزارعا وأكله.

في العام 2018، عُثر على امرأة، تبلغ 54 عاما، ميتة داخل ثعبان طوله سبعة أمتار في بلدة "مونا" بجنوب شرق سولاويسي. وسنة 2017، التهم ثعبان، يبلغ طوله أربعة أمتار، مزارعاً في غرب سولاوييي في مزرعة لزيت النخيل.