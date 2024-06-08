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صور.. جندي أميركي متقاعد يتزوج خطيبته الفرنسية بعد 80 عاما

الجندي الأميركي السابق هارولد تيرينس وخطيبته جين سويرلين بعد الزواج
8 يونيو 2024 20:15

احتُفل، اليوم السبت قرب الشواطئ التي شهدت إنزال قوات الحلفاء في النورماندي بشمال غرب فرنسا قبل ثمانين عاماً، بزواج الجندي الأميركي السابق هارولد تيرينس البالغ مئة عام، أحد قدامى المحاربين الأميركيين المشاركين في العملية الحاسمة خلال الحرب العالمية الثانية، من خطيبته جين سويرلين (96 عاماً).
أقيمت مراسم زفاف المحارب القديم في مقر بلدية "كارينتان ليه ماريه" الواقعة في مقاطعة "مانش"، بعد يومين من إحياء الذكرى الثمانين للجنود الذين قتلوا خلال عملية "أوفرلورد"، نقطة الانطلاق لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي.

وقال هارولد تيرينس، بعدما ألقى التحية على الحاضرين من شرفة المبنى "إنها أفضل لحظة في حياتي كلها، عمري مئة عام وخطيبتي تبلغ 96 عاماً، والزواج هنا في كارينتان أمر مذهل. إنه ثاني مكان مفضل لدي في العالم (...) أشعر بأنني استعدت شبابي".
وسأل جان بيار لونور رئيس البلدية، جين سويرلين بالإنكليزية هل تريد هارولد تيرينس زوجاً لها، فأجابته بالفرنسي "نعم!"، فدوى التصفيق في قاعة الزواج في مقر البلدية.

وبعدما أجاب تيرينس أيضاً بالإيجاب عن السؤال، قال رئيس البلدية "أعلنكما الآن زوجاً وزوجة".
وقبل دخول قاعة البلدية، قالت جين سويرلين "انتظرت لإيجاد الشخص المناسب".
وقال رئيس البلدية، قبل المراسم "يشرفنا جداً أن يكون تيرينس اختار الزواج هنا، في كارينتان التي كانت في يونيو 1944 نقطة الالتقاء بين قوات الحلفاء التي أُنزِلَت على شاطئي يوتا وأوماها".
وأضاف "سنقدم له الضيافة بالطبع، وكذلك هدية لنشكره على مشاركته في تحرير فرنسا".

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وأشارت سارة باسكييه المسؤولة عن إحياء ذكرى الإنزال في بلدية "كارينتان لي ماريه" إن المحارب القديم سيقيم احتفالاً صغيراً مع عدد محدود من أفراد عائلته وأصدقائه بعد انتهاء مراسم الزواج.
وأضافت أن الرجل المسنّ، المقيم في "بوكا راتون" بولاية فلوريدا الأميركية، سيشارك مع زوجته في مسيرة لعدد من المحاربين القدامى في وسط "كارينتان ليه ماريه"، ما لم يكن مرهقاً.

وأفادت بأن البلدية تقيم مساءً، في إطار برنامج الذكرى الثمانين للإنزال، حفلة تنكرية يرتدي فيها المدنيون ملابس من حقبة أربعينات القرن العشرين.
لكنها لم تستبعد ألاّ يتمكن العروسان من المشاركة في هذه الحفلة نظراً إلى أنهما قد يكونان متعبين جداً بحكم سنّهما.
وتقلّد تيرينس وسام جوقة الشرف الفرنسي من الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2019، وكُرّم مجدداً الخميس إلى جانب مجموعة من المحاربين القدامى الآخرين خلال الاحتفالات بذكرى الإنزال.

المصدر: آ ف ب
المحاربون القدامى
زواج
جندي أميركي
الحرب العالمية الثانية
فرنسا
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