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الترفيه

«ثلاثة» الإماراتي ينافس في «الداخلة الدولي للفيلم»

ملصق فيلم «ثلاثة»
8 يونيو 2024 21:52

محمد نجيم (الرباط)
تتواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للفيلم، بمدينة الداخلة، جنوب الصحراء المغربية، بمشاركة دولة الإمارات، ممثلة في المخرجة نايلة الخاجة بفيلمها «ثلاثة» ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب مشاركات لعدد من دول العالم.
شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الثقافية والسياسية، من بينهم المخرج جوزيف كومبيلا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومحمد عبد الرحمان التازي من المغرب، والممثلة المغربية ماجدولين الإدريسي.
في كلمته، خلال افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى 10 يونيو الجاري، قال رئيس المهرجان زين العابدين شرف الدين «إن المهرجان الدولي للفيلم في الداخلة أصبح موعداً سينمائياً أفريقياً وعربياً مهماً، حيث نجح في اكتساب موقع متميز داخل المشهد الثقافي في أفريقيا والشرق الأوسط».

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  • نايلة الخاجة في مهرجان الداخلة
    نايلة الخاجة في مهرجان الداخلة

كشف المهرجان عن الأفلام التي ستُعرض في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، ومن بينها «وداعا جوليا» لمخرجه محمد كردفاني من السودان، «شبح بوكو حرام» للمخرج الكاميروني سيريل رينكو، «أنا القبطان» للمخرج الإيطالي ماثيو غاروني، «متى يحل عهد أفريقيا» من إخراج الكونغولي دافيد بيير فيلا، «كأس المحبة» للمخرج المغربي نوفل براوي، «عماكور» للكويتي أحمد الخضري و«مامي واتا» من إخراج سي جي فيبري أوباسي من نيجريا.
يترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، المخرج البلجيكي مانويل بوت، مع أعضاء اللجنة سناء غواتي من المغرب، والكاتبة والمخرجة رحماتو كيتا من النيجر، والممثلة سلوى محمد علي من مصر، والمخرج مايكل رايبرن من زيمبابوي.
أما مسابقة الأفلام القصيرة، فتضم: «ميراث» لحسين حجازي من لبنان، «صالون الحلاقة» لفاطمة وردي من السودان، «اختفاء السيدة ن» لمينا يسري من مصر، «الآنسة سيلفي» لنعيمة الزياني من المغرب، «لوبي إيكوسيمبا» لكومبوكا مايني من الكونغو الديمقراطية، «في صمت» للمخرجة مازينكا باروس من السنغال، و«البنجري» لموسى ناصر الكندي من سلطنة عُمان.
وقد أسندت رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة للمخرج المغربي عادل الفاضلي، بعضوية المخرجة ماري نويل نيبا من الكاميرون، ومدير التصوير أمين مسعدي من تونس، والصحافية ليلى اللب من المغرب، والمخرجة كاثرين مانتيون من فرنسا.
وقد اختارت إدارة المهرجان شعار «الداخلة بوابة أفريقيا» كشعار للدورة، فيما يشهد المهرجان تنظيم ورشات ولقاءات مع عدد المخرجين لعرض تجربتهم السينمائية.

نايلة الخاجة
مخرجة
الإمارات
الداخلة
المغرب
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