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هاني سلامة.. «أنامل من ذهب»

هاني سلامة.. «أنامل من ذهب»
9 يونيو 2024 01:13

سعيد ياسين (القاهرة)

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ترشح هاني سلامة لبطولة مسلسل «أنامل من ذهب»، الذي يتناول سيرة المثّال والنحات المصري الراحل محمود مختار (1888 - 1934)، ويلقي العمل الضوء على الحركة الفنية والثقافية المصرية التي كان مختار من أبرز وجوهها، حيث يستعرض رحلته مع النحت وظهور موهبته المبكرة، من خلال التماثيل الطينية التي كان يصنعها في طفولته، قبل انتقاله إلى القاهرة ليكون الطالب الأول في مدرسة الفنون الجميلة.
وبعد تخرجه أُرسل في بعثة إلى باريس وأظهر تفوقاً كبيراً حصل بمقتضاه على وسام فرنسي من الطبقة الأولى بصفة استثنائية، وعند عودته أكمل مشروعه بإنشاء تمثال نهضة مصر، كما أقام تمثالين للزعيم سعد زغلول، وتمثالاً لأم كلثوم، والعديد من التماثيل التي يضمها متحفه بالقاهرة. 
ويستأنف هاني قريباً تصوير مسلسل «أمير العوامري» الذي خرج من سباق رمضان الماضي، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال يقع في حب سيدة أعمال، وتدور علاقتهما بين صراعات المال والسلطة، ويشاركه بطولة العمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، سوسن بدر ومي سليم ومحسن محيي الدين وميرهان حسين وأحمد صفوت، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.
كما ينتظر سلامة عرض مسلسل «الذنب»، عن رواية «سنوات التيه» للكاتبة شاهيناز الفقي، وتدور أحداثه في عشر حلقات، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية في أول تجربة له مع دراما المنصات، ويشاركه البطولة درّة وماجد المصري، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد سلامة فيه شخصية طبيب يعمل في مستشفى للأمراض النفسية، ويواجه العديد من الصعوبات على صعيد العمل والمنزل وعلاقته بزوجته وأسرته.

هاني سلامة
القاهرة
الفنون الجميلة
الدراما
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