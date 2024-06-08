مي عمر.. «ورد على فل وياسمين»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة المصرية مي عمر لبطولة مسلسل جديد بعنوان «ورد علي فل وياسمين»، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

العمل يتكون من 10 حلقات، تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد مالك، وتدور الأحداث في إطار تشويقي.

تقوم مي بالتحضير لمسلسل آخر تنافس به في رمضان 2025، إخراج محمد سامي أيضاً، وستبدأ تصويره في يوليو المقبل، وهو حالياً في مرحلة الكتابة والعمل من يتكون 30 حلقة.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمين انتهت من تصويرهما، الأول مع عمرو سعد، بعنوان «الغربان»، وهو عمل تاريخي تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، خلال معركة «العلمين» بالحرب العالمية الثانية، وتؤدي خلاله دور قائدة جيوش الغربان.

والفيلم الثاني بعنوان «بضع ساعات في يوم ما»، والذي تدور أحداثه حول قصص رومانسية تنشأ عبر «الإنترنت» بين مجموعة من الشباب.