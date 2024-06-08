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دخلت«تاريخ» فرنسا.. بنت التاسعة في «الثانوية»

دخلت«تاريخ» فرنسا.. بنت التاسعة في «الثانوية»
9 يونيو 2024 01:13

باريس (أ ف ب) 

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دخلت طفلة عمرها تسع سنوات تاريخ فرنسا كأصغر مرشحة لنيل شهادة الثانوية العامة «البكالوريا»، وأصبحت صاحبة الرقم القياسي في تاريخ هذه الامتحانات التي تتوج المرحلة المدرسية، وتؤهل لمرحلة التعليم العالي. وأوضحت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي عن امتحانات الثانوية العامة، أن التلميذة التي لا تزال في سنّ تلاميذ المرحلة الابتدائية والمنتمية إلى مدرسة في مدينة ستراسبورغ، تقدّمت بترشيح حرّ لدورة البكالوريا التي تنطلق في 18 يونيو بمسابقة الفلسفة. وذكّر المدير العام للتعليم المدرسي إدوار جيفري أن أصغر المرشحين للبكالوريا يكونون عادة «في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة».

فرنسا
الثانوية العامة
التعليم العالي
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