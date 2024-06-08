مصور «شروق الأرض» يموت بحادث طائرة

واشنطن (أ ف ب)

فارق رائد الفضاء الأميركي وليام أندرس الذي شارك في بعثة «أبولو 8»، أول مركبة تدخل مدار القمر في ديسمبر 1968، وملتقط صورة «شروق الأرض» الشهيرة، والبالغ من العمر 90 عاماً في حادث تحطم طائرة أمس الأول. وقال نجله غريغوري، إن والده «توفي في حادث تحطم طائرة في جزر سان خوان» في الطرف الشمالي الغربي للولايات المتحدة.

وتُظهر صورة «شروق الأرض» التي التُقطت عشية عيد الميلاد عام 1968 الكوكب الأزرق وسط الظلام، فيما يبدو سطح القمر في مقدّمها، وقال مدير وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بيل نيلسون على منصة «إكس»: إن أندرس «قدّم للبشرية واحدة من أغلى الهدايا التي يمكن أن يقدمها رائد فضاء»، لافتاً إلى «أنه سافر إلى عتبة القمر وساعدنا جميعاً على رؤية شيء آخر هو أنفسنا».